Jumătate de milion de albine au ars de vii într-un parc din Olanda. Focul a fost pus intenționat

1 minut de citit Publicat la 21:49 09 Oct 2025 Modificat la 21:49 09 Oct 2025

Jumătate de milion de albine au ars de vii într-un parc din Olanda. Foto: Facebook/Politie Almere West Poort

Aproximativ jumătate de milion de albine au fost ucise într-un incendiu provocat intenționat într-un parc din orașul Almere, aflat în centrul Olandei, scrie BBC.

Incidentul s-a produs marți seară, în parcul Beatrix, o zonă verde populară situată la est de Amsterdam. Potrivit autorităților, un lichid inflamabil a fost folosit pentru a da foc stupilor, amplasați pe paleți într-o zonă împădurită.

„Mă doare enorm că cele zece stupine ale mele au murit”, a declarat Harold Stringer, proprietarul stupilor, pentru postul local Omroep Flevoland. El estimează că fiecare stup conținea între 40.000 și 60.000 de albine, iar șansele ca făptașul să fie prins sunt, spune el, reduse.

Poliția din Almere a făcut apel la martori, publicând pe rețelele sociale imagini cu incendiul.

Guvernul olandez avertizează că peste jumătate dintre cele 360 de specii de albine din țară sunt pe cale de dispariție, în contextul declinului global al populațiilor de albine.

În semn de solidaritate, o altă apicultoare, Heleen Nieman, a anunțat la radio că îi va dona lui Stringer una dintre cele trei colonii pe care le deține, pentru a-l ajuta să reia activitatea.

După nouă ani de muncă, incendiul l-a lăsat pe Harold Stringer fără nicio colonie, dar el spune că nu va renunța.

„O voi lua de la capăt. Nu pot lăsa asta să fie sfârșitul”, a spus apicultorul.