Kiev: O înțelegere între două țări din Africa, mediată de SUA, ar putea servi drept model pentru încheierea războiului din Ucraina 

Declarația semnată săptămâna trecută de SUA, Rwanda şi Congo pentru a pune capăt conflictului între cele două țări africane poate servi drept exemplu în vederea unei soluții negociate în războiul dintre Ucraina și Rusia, relatează Agerpres, semnalând o declarație a șefului de cabinet al lui Volodimir Zelenski.

"Un aspect-cheie al acestui proces este că Rwanda, Republica Democratică Congo şi SUA, ca mediator, au pus la baza viitorului acord de pace principii de drept internațional recunoscute la nivel global şi consacrate în Carta ONU", a subliniat Andrii Iermak într-un mesaj postat pe platforma X.

În documentul semnat la 25 aprilie, cele două țări africane s-au angajat în fața SUA să îşi respecte reciproc integritatea teritorială, să nu intervină în afacerile interne ale celeilalte şi să semneze un acord preliminar de pace până cel târziu 2 mai.

