Kiev: "Spionul european" din Ucraina, acuzat că lucra pentru Rusia, este cetățean britanic

1 minut de citit Publicat la 17:11 30 Oct 2025 Modificat la 17:11 30 Oct 2025

Suspectul de spionaj în favoarea Rusiei, arestat la Kiev, este cetățean britanic. Foto: X / Procuratura ucraineană

"Spionul european" arestat în Ucraina și care ar fi pregătit un atac terorist la ordinul Rusiei este, de fapt, un cetățean britanic, scrie presa internațională citată de Agerpres, pe baza confirmărilor de la Kiev și Londra.

Oficialii din Regatul Unit au anunțat joi că se află în legătură cu cei ucraineni, după încarcerarea, la Kiev, cu o zi înainte, a unui instructor militar britanic suspectat de spionaj în favoarea Moscovei.

British military instructor accused of spying for Russia arrested in Ukraine



Read more ? https://t.co/lNzDYPPITT — Sky News (@SkyNews) October 29, 2025

"Suntem la curent cu informațiile conform cărora un cetățean britanic a fost arestat în Ucraina. Rămânem în contact strâns cu autoritățile ucrainene", a declarat un purtător de cuvânt al ministerului de Externe de la Londra.

Serviciul de Securitate al Ucrainei, SBU, a anunțat miercuri arestarea şi plasarea în detenție a unui instructor militar "european" acuzat de spionaj, fără a preciza din ce țară provine acesta.

Conform SBU, Serviciul Federal de Securitate al Rusiei, FSB, i-ar fi transmis suspectului instrucțiuni despre fabricarea de dispozitive explozive și i-ar fi furnizat un pistol cu muniția aferentă.

Procurorii ucraineni confirmă că spionul arestat este cetățean britanic

Parchetul ucrainean a precizat între timp că persoana arestată este un cetățean britanic venit în Ucraina în anul 2024 pentru a activa ca instructor al soldaților ucraineni în sudul țării.

Ulterior, britanicul a lucrat cu poliția de frontieră ucraineană.

Potrivit procurorilor ucraineni, instructorul britanic a început în acest timp colaborarea cu serviciul secret rus FSB și a acceptat să transmită acestuia informații militare în schimbul unor sume de bani.

Conform legii ucrainene, el riscă acum până la 12 ani de închisoare și confiscarea averii.

De la invazia declanșată de Moscova în februarie 2022, Ucraina, deschis mii de anchete penale pentru colaborare cu inamicul şi arestează frecvent persoane suspectate că ar fi agenți în slujba Rusiei.