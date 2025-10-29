Antena 3 CNN Externe Un fost instructor militar „european” a fost arestat de SBU și este acuzat de spionaj în favoarea Rusiei

Un fost instructor militar „european” a fost arestat de SBU și este acuzat de spionaj în favoarea Rusiei

A.O.
1 minut de citit Publicat la 16:01 29 Oct 2025 Modificat la 16:01 29 Oct 2025
barbat arestat de SBU pentru spionaj in favoarea rusiei
Potrivit SBU, bărbatul arestat a sosit în Ucraina la începutul anului 2024 pentru „a lucra în calitate de instructor însărcinat cu formarea personalului mobilizat”. Foto: SBU/X

Un fost instructor militar, originar dintr-o țară europeană, a fost arestat de Serviciile de securitate ucrainene (SBU) sub acuzația de spionaj în favoarea Rusiei. SBU nu a specificat din ce stat provine bărbatul, dar a precizat că se pregătea să comită „acte de de terorism”, relatează Agerpres. 

„Potrivit elementelor din dosar, acest străin i-a furnizat inamicului informaţii oficiale despre forţele de apărare ucrainene şi se pregătea de comiterea unor acte teroriste”, au afirmat SBU într-un comunicat difuzat pe rețelele sociale. 


Potrivit SBU, bărbatul arestat a sosit în Ucraina la începutul anului 2024 pentru „a lucra în calitate de instructor însărcinat cu formarea personalului mobilizat” şi avea „competenţe în mânuirea armelor de foc şi antrenament tactic”. Autoritățile ucrainene nu precizează nici cetăţenia, nici funcţia suspectului.

Conform SBU, el a început să colaboreze cu Moscova câteva luni mai târziu. Astfel, serviciile de securitate ruse (FSB) i-a dat instrucţiuni cu privire la fabricarea de încărcături explozive şi i-au furnizat pistoale şi muniţii.

Plasat în detenţie după ce a fost arestat la Kiev, el riscă o pedeapsă de până la 12 ani de închisoare şi confiscarea bunurilor, potrivit SBU.

De la începerea invaziei ruse în Ucraina la ordinul preşedintelui rus Vladimir Putin în februarie 2022, Kievul a deschis mii de dosare penale pentru colaborare cu inamicul şi a arestat constant presupuşi agenţi ce lucrau pentru Moscova. 

×
Etichete: razboi ucraina rusia invazie ucraina spionaj Federatia Rusa

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Citește mai multe din Externe
» Citește mai multe din Externe
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close