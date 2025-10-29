Un fost instructor militar „european” a fost arestat de SBU și este acuzat de spionaj în favoarea Rusiei

Potrivit SBU, bărbatul arestat a sosit în Ucraina la începutul anului 2024 pentru „a lucra în calitate de instructor însărcinat cu formarea personalului mobilizat”. Foto: SBU/X

Un fost instructor militar, originar dintr-o țară europeană, a fost arestat de Serviciile de securitate ucrainene (SBU) sub acuzația de spionaj în favoarea Rusiei. SBU nu a specificat din ce stat provine bărbatul, dar a precizat că se pregătea să comită „acte de de terorism”, relatează Agerpres.

„Potrivit elementelor din dosar, acest străin i-a furnizat inamicului informaţii oficiale despre forţele de apărare ucrainene şi se pregătea de comiterea unor acte teroriste”, au afirmat SBU într-un comunicat difuzat pe rețelele sociale.

СБУ затримала у Києві колишнього військового інструктора-іноземця, який працював на фсб



➡️ https://t.co/u0N4tRKF3Q pic.twitter.com/fzc6au55lC — СБ України (@ServiceSsu) October 29, 2025



Potrivit SBU, bărbatul arestat a sosit în Ucraina la începutul anului 2024 pentru „a lucra în calitate de instructor însărcinat cu formarea personalului mobilizat” şi avea „competenţe în mânuirea armelor de foc şi antrenament tactic”. Autoritățile ucrainene nu precizează nici cetăţenia, nici funcţia suspectului.



Conform SBU, el a început să colaboreze cu Moscova câteva luni mai târziu. Astfel, serviciile de securitate ruse (FSB) i-a dat instrucţiuni cu privire la fabricarea de încărcături explozive şi i-au furnizat pistoale şi muniţii.



Plasat în detenţie după ce a fost arestat la Kiev, el riscă o pedeapsă de până la 12 ani de închisoare şi confiscarea bunurilor, potrivit SBU.



De la începerea invaziei ruse în Ucraina la ordinul preşedintelui rus Vladimir Putin în februarie 2022, Kievul a deschis mii de dosare penale pentru colaborare cu inamicul şi a arestat constant presupuşi agenţi ce lucrau pentru Moscova.