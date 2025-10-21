Operațiune de sabotaj a Rusiei pe teritoriul României. SRI prinde doi ucraineni, coordonanți de servicii ruse, care pregăteau atentate

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: INQUAM Photos/George Călin

România și Polonia au reținut opt ​​persoane suspectate că plănuiau acte de sabotaj în numele Rusiei, au anunțat marți autoritățile de la București și Varșovia, trei dintre acestea fiind arestate în legătură cu un presupus nou plan de trimitere a unor colete explozive, de data aceasta către Ucraina. Potrivit unui comunicat SRI, doi cetățeni ucraineni, aflați sub coordonarea directă a unor reprezentanți ai serviciilor secrete ruse, plănuiau distrugerea prin incendiere a unui sediu al companiei NOVA POST din municipiul București.

„Serviciul Român de Informații, în cooperare cu DIICOT, MAI-DCCO şi MApN-DGIA, precum și cu servicii partenere externe, a prevenit comiterea unei noi operațiuni de sabotaj pe teritoriul național, cu implicarea a doi cetățeni ucraineni, aflați sub coordonarea directă a unor reprezentanți ai serviciilor secrete ruse, scopul acestora fiind distrugerea prin incendiere a unui sediu al companiei NOVA POST din municipiul București”, se arată în comunicatul Serviciului Român de Informații.

Astfel, în intervalul 14-15 octombrie 2025, SRI a identificat și monitorizat doi cetățeni ucraineni care:

au accesat teritoriul național dinspre Polonia spre București;

au depus la sediul NOVA POST din București două colete care conțineau dispozitive incendiare cu inițiere de la distanță, confecționate artizanal, disimulate în căști audio și piese auto, respectiv componente de monitorizare a locației prin GPS.

„Angrenarea echipelor proprii și a resurselor specializate a permis identificarea imediată a coletelor incendiare, dezamorsarea acestora și prevenirea inițierii intenționate sau accidentale a dispozitivelor. În prezent, organele judiciare, împreună cu structurile polițienești și cele cu atribuții în domeniul securității naționale din țara noastră, derulează investigații, inclusiv în format partenerial, privind acțiunile celor doi cetățeni ucraineni.

Expertiza preliminară relevă un modus operandi complex: utilizarea de substanțe incendiare (termit și nitrat de bariu), disimularea acestora cu posibilitatea inițierii lor de la distanță, respectiv adoptarea de către cei doi cetățeni ucraineni a unor măsuri de autoprotecție specifice serviciilor de informații.

Datele obținute confirmă afilierea celor doi cetățeni ucraineni la o rețea extinsă de sabotori vizând țări europene, controlată de serviciile secrete ruse. Acțiunile acestora se încadrează în același tipar operațional care vizează infrastructura extinsă a companiei NOVA POST - cea mai mare companie privată de curierat ucraineană.

Acțiunile specifice întreprinse de SRI, precum și măsurile dispuse cu autoritățile române și partenerii externi au condus la prevenirea unei tentative de sabotaj pe teritoriul național”, se mai arată în comunicatul SRI.

Sabotorii făceau parte dintr-o rețea mai mare coordonată de ruși

Potrivit oficialilor din Polonia, „informațiile preliminare indică faptul că au creat un fel de rută pentru a trimite explozibili prin Polonia și România către Ucraina”, a declarat reporterilor Jacek Dobrzynski, purtătorul de cuvânt al Serviciilor Speciale.

„Unul dintre ei, un ucrainean în vârstă de 21 de ani, a fost reținut aici, în Polonia, lângă Varșovia. Colegii săi, care călătoreau spre România, au fost reținuți de serviciile speciale române din București”, a mai spus acesta.

În ultimele luni, ofițerii ABW au reținut un total de 55 de persoane care au acționat în detrimentul Poloniei în numele serviciilor secrete rusești - a declarat Jacek Dobrzyński.

Prim-ministrul Donald Tusk a anunțat că serviciile au reținut opt ​​persoane în diferite părți ale țării în ultimele zile, suspectate că ar fi pregătit acte de sabotaj. „Cazul este în curs de dezvoltare. Activități operaționale suplimentare sunt în desfășurare”, a scris șeful guvernului pe rețelele de socializare marți dimineață.

Polonia susține că a fost vizată de tactici precum incendierea și atacurile cibernetice într-un „război hibrid” purtat de Rusia pentru a destabiliza națiunile care susțin Kievul în războiul din Ucraina.

Oficialii europeni au dat anterior vina pe Rusia pentru detonarea coletelor transportate de DHL și DPD în Europa în 2024, în cadrul a ceea ce serviciile de securitate au declarat că a făcut parte dintr-un test al unui complot rusesc de a declanșa explozii asupra zborurilor de marfă către Statele Unite.