„Te duci la culcare fără să știi dacă vei fi ucis”. Raport ONU: Rusia comite crime de război în Herson, Nikolaev și Dnipropetrovsk

Incendiu în Dnipropetrovsk, după un bombardament rusesc. Foto: X

Atacurile cu drone ale Rusiei asupra civililor din sud-estul Ucrainei reprezintă crime împotriva umanității și crime de război, a stabilit o comisie pentru drepturile omului din cadrul ONU. Într-un raport publicat săptămâna aceasta, comisia a arătat că forțele ruse, care acționează sub un comandament centralizat, au folosit în mod sistematic drone pentru a „viza intenționat civili și obiective civile, provocând victime și distrugeri”, relatează The Guardian. Ucrainenii descriu un adevărat război psihologic împotriva lor, trăiesc în teroare zi de zi cu ochii pe cer de teamă că o nouă dronă îi va lovi. Nu au liniște nici noaptea: „te duci la culcare fără să știi dacă vei fi ucis, dacă te mai trezești”, spune o localnică din Herson.

Raportul a fost întocmit de Comisia Internațională Independentă de Anchetă a ONU privind Ucraina, un organism independent care a trimis rezultatele anchetei sale înapoi către Națiunile Unite.

Cel mai recent raport s-a concentrat pe trei regiuni ale Ucrainei – Herson, Nikolaev și Dnipropetrovsk – aflate în apropierea liniei frontului, unde atacurile cu drone s-au intensificat în ultimul an.

Peste 200 de civili uciși de dronele rusești

În această zonă, linia frontului urmează cursul râului Nipru, iar autorii raportului au constatat că dronele rusești trimise peste linia de contact au vizat fără încetare civili, locuințele lor, puncte de adunare, centre de distribuție a ajutoarelor umanitare și infrastructură critică destinată populației civile. Adesea, aceleași locuri erau atacate în mod repetat. Operatorii de drone au țintit chiar și echipaje de ambulanță și pompieri.

Rusia a folosit diverse modele de drone „mici, cu rază scurtă de acțiune și cost redus”, de obicei echipate cu camere și sisteme de ghidare. Unele explodează la impact, iar altele aruncă explozibili de la înălțime. Aceste drone se deosebesc de modelele mai mari, cu rază lungă de acțiune, pe care Rusia le folosește aproape zilnic pentru a bombarda orașele ucrainene.

Potrivit estimărilor bazate pe datele autorităților locale, peste 200 de civili au fost uciși de dronele rusești cu rază scurtă de acțiune în cele trei regiuni în ultimul an, iar 2.000 au fost răniți.

Autorii raportului au realizat peste 200 de interviuri și au analizat peste 500 de înregistrări video. Conform raportului, aceste atacuri cu drone pot fi asimilate infracțiunii de omor, dar și cu crima de război de a viza intenționat civili.

De asemenea, s-a constatat că atacurile fac parte dintr-o „politică coordonată de alungare a civililor din acele teritorii”, ceea ce constituie crima împotriva umanității de strămutare forțată a populației.

Rusia duce și un război psihologic împotriva ucrainenilor

Locuitorii din Herson au descris pentru The Guardian realitatea sumbră a vieții sub amenințarea constantă a dronelor, explicând cum simple deplasări prin oraș au devenit o loterie mortală.

„Am auzit drona venind când autobuzul a oprit, dar am crezut că o va urma, pentru că asta fac — vânează autobuzele”, a spus Dima Olifirenko, un localnic de 22 de ani. „Dar când autobuzul a plecat, drona era tot acolo și mi-am dat seama că, dacă alergam după el, tot m-ar fi prins. Nu aveam unde să mă ascund.”

Olifirenko a suferit răni la față din cauza schijelor când drona a explodat. „Dronele sunt mult mai rele decât artileria – acolo măcar auzi lansarea și traiectoria. Cu o dronă, e deja acolo, te vede, și ești terminat.”

Raportul ONU sugerează că o parte din rațiunea acțiunilor Rusiei este crearea unui climat de teroare pentru a forța civilii să părăsească zonele de lângă front. O femeie dintr-o regiune frecvent atacată a descris efectul psihologic astfel: „Este o loterie – va veni o dronă sau nu? Te duci la culcare fără să știi dacă vei fi ucis sau dacă te vei trezi dimineața.”

Rusia a negat întotdeauna că ar viza intenționat civili, însă în aproape patru ani de război total în Ucraina, rachetele și dronele rusești au lovit frecvent zone civile. Autoritățile ruse au refuzat să coopereze cu ancheta ONU. Autorii raportului au menționat că ar fi dorit să investigheze și plângerile Rusiei privind atacuri ucrainene asupra civililor din teritoriile ocupate, dar nu au putut din cauza lipsei de colaborare din partea Moscovei.

„Federația Rusă continuă să nu recunoască activitatea Comisiei, iar cele 35 de cereri scrise pentru acces, informații și întâlniri au rămas fără răspuns”, se arată în raport.