Rusia e acuzată că atacă civili ucraineni care locuiesc în apropierea frontului, pentru a-i alunga din case. Cum răspunde Moscova

Rusia e acuzată că atacă civili ucraineni care locuiesc în apropierea frontului, pentru a-i alunga din case. Foto: Profimedia Images

Forțele ruse au folosit drone pentru a vâna și a strămuta civilii din casele lor din apropierea liniei frontului din Ucraina, potrivit celei mai recente anchete ONU, preluată de Kiev Independent.

Comisia Internațională Independentă de Anchetă privind Ucraina a constatat că atacurile coordonate cu drone, efectuate pe parcursul a mai bine de un an, constituie crimă împotriva umanității de transfer forțat de populație.

Anchetatorii au declarat că trupele rusești au vizat intenționat civili și structuri civile pe o zonă de 300 de kilometri care se întinde pe regiunile Herson, Dnipropetrovsk și Mykolaiv, forțând oamenii să fugă.

Raportul s-a bazat pe 226 de interviuri cu victime, martori, lucrători umanitari și oficiali locali, precum și pe înregistrări video verificate care arătau civili „vânați” de drone.

Moscova neagă şi refuză să coopereze

Anchetatorii ONU au declarat că atacurile au lovit și personalul de intervenție, inclusiv ambulanțe și pompieri, în ciuda unor marcaje umanitare clare.

Rusia neagă că ar fi vizat în mod deliberat civilii și refuză să coopereze cu comisia ONU, care a acuzat anterior Rusia de crime de război, cum ar fi deportarea copiilor ucraineni.

Melania Trump i-a scris lui Putin despre impactul războiului asupra copiilor

Prima Doamnă a SUA, Melania Trump, a anunțat că președintele rus Vladimir Putin i-a răspuns în scris la o scrisoare trimisă de ea în august, prin intermediul soțului său, Donald Trump, privind situația copiilor ucraineni despărțiți de familiile lor în timpul războiului. Ca urmare a acestei corespondențe, opt copii ucraineni au ajuns deja înapoi la părinții lor, a afirmat Melania Trump.

Melania Trump a dezvăluit că ea și președintele rus Vladimir Putin au menținut un „canal deschis de comunicare” după ce, în luna august, i-a trimis o scrisoare în care a abordat impactul războiului din Ucraina asupra copiilor. Potrivit acesteia, cei opt copii au fost repatriați în ultimele 24 de ore, iar ambele părți s-au angajat să continue colaborarea pentru reunificarea altor copii strămutați în urma invaziei Rusiei în Ucraina.

„De atunci, președintele Putin și cu mine am menținut un canal deschis de comunicare privind bunăstarea acestor copii,” a afirmat Prima Doamnă. „Am convenit să cooperăm în beneficiul tuturor celor afectați de acest război”.