Kievul a ajuns să fie atacat zilnic de dronele și rachetele Rusiei. Vitali Kliciko: Să ne pregătim de cea mai grea iarnă de până acum

Locuitori din Kiev privesc un bloc bombardat de drone ale Rusiei. Foto: DSNS Ucraina

Rusia a atacat din nou Kievul pentru a patra noapte consecutivă. Un atac cu peste 100 de drone ruseşti asupra capitalei Ucrainei a făcut trei morţi şi aproape treizeci de răniţi, inclusiv şase copii, a anunţat duminică primarul capitalei Ucrainei, Vitali Kliciko.

„Conform primelor informaţii, trei persoane au murit şi 27 au fost rănite” în cartierul Desnianski din Kiev, a scris Kliciko pe Telegram.

Response efforts are ongoing in Kyiv following the Russian attack. All the necessary emergency services are working at the sites. Last night, Russia launched more than 100 drones against us. Ordinary apartment buildings in several districts of the city have been damaged.… pic.twitter.com/oFJMUYf46Y — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 26, 2025

Atacul a provocat, de asemenea, pagube materiale extinse, iar în mai multe apartamente ale unei clădiri au izbucnit incendii, care au fost ulterior stinse. În cartierul Obolonski, resturi de dronă au căzut pe o clădire cu 16 etaje, potrivit primarului Kievului.

Președintele Volodimir Zelenski a precizat că, în această săptămână, rușii au folosit în atacurile asupra orașelor ucrainene aproape 1.200 de drone kamikaze, peste 1.360 de bombe de aviație ghidate și peste 50 de rachete.

Atacul din noaptea de sâmbătă spre duminică survine la o zi după ce altă serie de bombardamente ruseşti asupra Ucrainei au ucis patru persoane şi au rănit aproximativ douăzeci. Kievul a mai fost bombardat cu drone și rachete și în nopțile de 21 spre 22 octombrie și 22 spre 23 octombrie.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko i-a avertizat pe locuitorii Kievului să se pregătească de cea mai dificilă iarnă de la începerea războiului cu Rusia, informează Kyiv Independent.