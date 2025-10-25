„Orașul este sub atac balistic”. Rușii au atacat Kievul cu rachete, a treia noapte în această săptămână

Publicat la 08:41 25 Oct 2025

Clădire bombardată în Kiev. Capitala Ucrainei a mai fost atacată cu rachete și drone pe 22 și 23 octombrie. Foto: Profimedia Images

Mai multe cartiere din Kiev au fost lovite sâmbătă de atacuri cu rachete ruseşti, soldate cu cel cel puţin opt răniţi şi mai multe incendii, potrivit autorităţilor locale ucrainene, relatează AFP, preluată de Agerpres.

„Explozii în capitală. Oraşul este sub atac balistic. Vă rugăm să mergeţi la adăposturi”, a scris primarul capitalei, Vitali Kliciko, pe Telegram, raportând "opt răniţi", dintre care trei au fost spitalizaţi.

Incendii mari au izbucnit şi în districtele Desnianski şi Darniţki, dar nu au lovit nicio locuinţă", a precizat el.

„Apărarea aeriană este activă în capitală. Inamicul atacă oraşul cu rachete”, a declarat la rândul său şeful administraţiei militare a oraşului Kiev, Timur Tkacenko.

El a descris scene cu geamuri sparte, maşini avariate şi un crater în curtea unei clădiri rezidenţiale din districtul Dniprovski.

Kievul a mai fost atacat cu drone și rachete în seara de 21 spre 22 octombrie, precum și în seara de 22 spre 23 octombrie.