Rusia a lansat un nou atac cu rachete și drone asupra Kievului, pentru a doua noapte consecutivă

1 minut de citit Publicat la 09:35 23 Oct 2025 Modificat la 09:37 23 Oct 2025

Doi copii se numără printre răniţii din Kiev, care a fost bombardat noaptea trecută de soldaţii ruşi. Sursa foto: Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei

Pentru a doua noapte consecutiv, forţele armate ale Federaţiei Ruse au lansat un atac cu rachete și drone asupra Kievului. Sunt cel puţin şapte răniţi, iar cinci dintre victime au rămas internate în spitale, a relatat Ukrainska Pravda. În urma bombardamentelor, au izbucnit incendii în mai multe clădiri rezidenţiale.

Conform sursei citate, în cursul serii de miercuri a fost emisă o alertă pentru a avertiza locuitorii capitalei cu privire la un posibil atac cu rachete în timpul nopţii.

Şeful administraţiei militare a capitalei ucrainene, Timur Tkacenko, a declarat că drone ruseşti au avariat mai multe locuinţe şi clădiri, printre care o grădiniţă.

"Şapte persoane au fost rănite în capitală după atacul inamic din această seară. Cinci dintre ele au fost spitalizate. Două primesc tratament ambulatoriu", a anunţat primarul Kievului, Vitali Kliciko.

Potrivit informaţiilor oferite de edil, în districtul Podilski au izbucnit incendii în trei clădiri rezidenţiale, au ars maşini în mai multe curţi, iar resturi au căzut lângă o sinagogă. În plus, unda de şoc a avariat ferestrele mai multor case, ale unei şcoli şi ale unei grădiniţe.

În districtul Obolon, unda de şoc provocată de doborârea unei drone a avariat ferestrele unei clădiri rezidenţiale.

Oficialii din cadrul Serviciului de Urgență de Stat al Ucrainei au adăugat că, în cartierul Desnianski, o dronă rusă a lovit etajul 21 al unei clădiri rezidenţiale de 24 de etaje, fără a exploda însă.

La o altă adresă, o dronă a lovit o clădire în construcţie. Şase persoane, dintre care doi copii, fuseseră ucise în atacurile lansate de Rusia cu o noapte înainte împotriva diferitelor regiuni ucrainene, inclusiv la Kiev.