Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei. Kievul, lovit cu rachete balistice și drone

1 minut de citit Publicat la 08:43 22 Oct 2025 Modificat la 08:51 22 Oct 2025

Cel puțin două persoane au murit în urma bombardării capitalei Ucrainei, la puțin timp după ce autoritățile au emis alertă de rachetă balistică. Imagine de arhivă. Foto: Getty Images

Kievul a fost zguduit de explozii în noaptea de luni spre marți, după ce Rusia a lansat un nou val de atacuri cu rachete și drone asupra Ucrainei. Bombardamentele Rusiei survin după ce ucrainenii au atacat, la rândul lor, cu rachete Storm Shadow o importantă uzină chimică din regiunea rusă Briansk, unde rușii produc „componente cheie” pentru propriile lor rachete, informează Kyiv Independent.

Două persoane au murit în urma bombardării Kievului. Printre alte orașe bombardate de ruși s-au numărat Dnipro, Zaporojie, precum și portul Ismail, atac în urma căruia autoritățile române au emis un mesaj Ro-Alert, iar MApN a ridicat avioane F-16 în aer.

Primele explozii au lovit capitala ucraineană în jurul orei locale 1:10 a.m., la puțin timp după ce forțele aeriene ucrainene au emis o alarmă de rachetă balistică. Mai multe explozii s-au produs apoi în Kiev 30 de minute mai târziu.

Potrivit primarului Kievului, Vitali Kliciko, districtele Dniprovski şi Darniţki din Kiev au fost vizate de atacuri cu drone. Distrugeri s-au înregistrat de asemenea în districtele Pecerski şi Desnianski.

În timpul nopţii, regiunea Zaporojie (sud) a fost vizată la rândul său de o ofensivă aeriană, în urma căreia cel puțin 15 persoane au fost rănite, potrivit serviciilor de urgenţă ucrainene.

Svitlana Grinciuk, ministrul ucrainean al energiei, a deplâns, citată de Agerprs, „un atac masiv” în timpul dimineţii de miercuri contra infrastructurilor energetice ale Ucrainei.

Orașul Ismail a rămas, de asemenea, fără curent, în urma atacurilor.

Atacul rusesc vine la doar o zi după ce ucrainenii au reușit să lovească uzina chimică din Briansk, Rusia, cu rachete Storm Shadow. La uzina din Briansk se produce praf de pușcă și combustibil pentru rachetele folosite de armata rusă.

De la începutul ofensivei sale în urmă cu trei ani şi jumătate, Rusia lansează aproape zilnic drone şi rachete asupra Ucrainei, care răspunde regulat lovind teritoriul rus, în special infrastructurile energetice.