Atac rusesc la granița României. Locuitorii din Tulcea au primit mesaj Ro-Alert. Alerta a durat 90 de minute

<1 minut de citit Publicat la 07:50 22 Oct 2025 Modificat la 08:03 22 Oct 2025

Locuitorii din zona de nord a judeţului Tulcea au primit în noaptea de marți spre miercuri un nou mesaj Ro-Alert, în contextul războiului din Ucraina.

Mesajul a fost transmis în jurul orei 1:00 de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, din cauza unui atac rusesc cu drone asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre. Mesajul a fost strict preventiv, conform procedurilor stabilite la nivel național.

Populaţia a fost avertizată cu privire la faptul că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi a fost îndemnată să se adăpostească, durata alarmei aeriene fiind de circa 90 de minute.



"În urma alertei aeriene, o persoană a sunat la numărul unic de urgenţă 112 şi a cerut informaţii cu privire la ce se întâmplă", a precizat pentru Agerpres purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Delta, Cristina Profir.