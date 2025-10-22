Ucraina a bombardat o uzină chimică din Rusia în ziua în care Trump a anunțat că nu se mai întâlnește cu Putin. A folosit Storm Shadow

2 minute de citit Publicat la 09:01 22 Oct 2025 Modificat la 09:03 22 Oct 2025

Rachetă Storm Shadow instalată pe un avion de atac Rafale. Foto: Hepta

Ucraina a lovit o fabrică chimică din Rusia rusă cu rachete Storm Shadow, a anunțat armata ucraineană, citată de BBC.

Rachetele de croazieră Storm Shadow sunt de concepție franco-britanică.

Versiunea franceză se numește Scalp.

Calificând atacul drept „un succes” care a penetrat sistemul rus de apărare antiaeriană, statul major al forțelor armate ucrainene a declarat că încă evaluează rezultatul „atacului masiv”.

„Uzina chimică din Bryansk este o instalație cheie a complexului militar-industrial al statului agresor”, au precizat oficialii militari ai Kievului, marți, într-o postare pe X marți.

Aceștia au adăugat că fabrica atacată „produce praf de pușcă, explozibili și componente pentru combustibilul rachetelor utilizate de inamic pentru a bombarda teritoriul Ucrainei”.

Autoritățile de la Moscova nu au comentat încă atacul.

Kremlinul a avertizat Occidentul să nu furnizeze Ucrainei arme capabile să efectueze atacuri cu rază lungă de acțiune.

Kievul susține că este imperativ să fie vizate instalațiile rusești care joacă un rol cheie în războiul purtat de Moscova.

După refuzul lui Trump de a furniza Ucrainei Tomahawk, aliații europeni s-au angajat să intensifice presiunea asupra Rusiei

Atacul din Bryansk a avut loc în aceeași zi în care premierul britanic Keir Starmer și alți lideri europeni s-au angajat să „intensifice presiunea asupra economiei Rusiei și a industriei sale de apărare” până când liderul rus Vladimir Putin „va fi gata să facă pace”.

O declarație comună, semnată de liderii Ucrainei, Germaniei, Franței, Italiei, Poloniei, Danemarcei, Finlandei, Norvegiei și ai UE, ca bloc de state, subliniază că „Ucraina trebuie să se afle în cea mai puternică poziție înainte, în timpul și după orice încetare a focului”.

Rusia a bombardat Kievul, miercuri dimineață

Rusia a lansat miercuri dimineață un atac aerian nocturn asupra capitalei Ucrainei, Kiev, potrivit primarului Vitali Klitschko.

Martorii au semnalat explozii care păreau a fi provocate de unități ale apărării antiaeriane în acțiune, a raportat agenția de știri Reuters.

Aceste noi evoluții vin după o întâlnire la Casa Albă, săptămâna trecută, între președintele SUA, Donald Trump, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

În timpul discuțiilor cu liderul ucrainean, Trump a refuzat să furnizeze Ucrainei rachete Tomahawk și a cerut părților în conflict să înghețe actualele linii de front.

Cu o zi înainte de întâlnirea de vineri cu Zelenski, președintele american a anunțat că se va întâlni cu omologul rus Vladimir Putin la Budapesta pentru discuții de pace în Ucraina.

Ulterior, Trump a estimat că întâlnirea ar putea avea loc în două săptămâni.

Însă liderul american a revenit, marți, asupra declarației și a anunțat că planurile de întâlnire cu președintele rus sunt suspendate.

Trump a afirmat că nu dorește o „întâlnire inutilă” și a indicat că un punct cheie de blocaj rămâne refuzul Moscovei de a înceta luptele de-a lungul actualei linii de front, reclamând, în schimb, întreaga regiune Donbas.