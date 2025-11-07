Kremlinul îi lasă fără acces la Internet, pe telefon, pe ruşii care se întorc în ţară. De ce introduce Moscova un blackout de 24 de ore

Publicat la 17:46 07 Noi 2025

Kremlinul îi lasă fără acces la Internet, pe telefon, pe ruşii care se întorc în ţară. Sursa foto: Pexels

Rusia intenționează să introducă o perioadă de blocare de 24 de ore pentru cartelele SIM interne care au fost inactive mai mult de trei zile sau care tocmai s-au întors din roaming internațional, potrivit The Moscow Times. Măsura are ca scop împiedicarea sistemelor automate sau fără pilot, cum ar fi dronele, să utilizeze rețeaua mobilă pentru atacuri pe teritoriul rus.

Conform planurilor, Internetul mobil și mesageria text vor fi dezactivate temporar pe durata așa-numitei „perioade de răcire”. Nu este clar încă momentul în care va intra în vigoare întreruperea de 24 de ore, însă abonații vor putea scurta restricția completând o verificare prin SMS.

Au impus o restricţie şi pentru cartelele străine

Restricția planificată vine la o lună după ce Rusia a impus o întrerupere similară de 24 de ore pentru cartelele SIM străine. Experții în telecomunicații au declarat pentru Kommersant că noua regulă pentru cartelele SIM rusești va fi mai flexibilă, dar au avertizat că întreruperile ar putea fi inevitabile în perioada de adaptare timpurie.

Întreruperile de Internet mobil au devenit o măsură de securitate comună în toată Rusia, în contextul atacurilor cu drone ucrainene din acest an.

Pentru a atenua perturbările, Ministerul Dezvoltării Digitale, Comunicațiilor și Mass-Media din Rusia a elaborat o așa-numită „listă albă” a serviciilor interne esențiale care continuă să funcționeze în timpul întreruperilor.