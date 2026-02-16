La biroul lui Netanyahu a fost descoperit "un plic suspect" cu o substanţă necunoscută

<1 minut de citit Publicat la 12:20 16 Feb 2026 Modificat la 12:21 16 Feb 2026

Benjamin Netanyahu, prim-ministrul Israelului. Sursa foto: Getty Images

Personalul biroului prim-ministrului israelian, Benjamin Netanyahu, a descoperit "un plic suspect", transmite dpa, preluând media israeliene de luni, potrivit Agerpres.

Nu există niciun pericol pentru public, a informat site-ul ynet, citând un departament relevat al biroului lui Netanyahu.

Plicul conţinea fiole cu o substanţă necunoscută, a relatat cotidianul Maariv, citând o persoană la curent cu detaliile incidentului.

Conform oficialilor din Israel, plicul găsit de angajaţii biroului premierului Benjamin Netanyahu a fost trimis pentru analiză la un laborator.

Solicitată de presă, o purtătoare de cuvânt a guvernului a refuzat să confirme incidentul, trimiţând întrebările poliţiei israeliene, care în primă fază nu a comentat informaţiile.

Aceasta nu este prima dată când la biroul premierului israelian a apărut un pachet suspect. Cel mai recent în noiembrie trecut, forţele de securitate au examinat conţinutul unui plic, care a fost declarat inofensiv în cele din urmă.