La o lună de la criza migranților, Ceuta primește un pachet de urgență de 165 de milioane de euro pentru economie și servicii publice

Situația migrației continuă să influențeze redresarea orașului. sursa foto: Hepta

Consiliul de Miniștri va aproba, marți, un pachet de urgență menit să relanseze economia și să consolideze serviciile publice din Ceuta, la o lună după sosirea în masă a migranților, scrie Euronews.

Guvernul spaniol intenționează să aloce 165 de milioane de euro pentru redresarea orașului Ceuta. Este un pachet de măsuri de urgență care va fi aprobat marți de Consiliul de Miniștri, la o lună după sosirea în masă a migranților în orașul autonom.

Suma se adaugă planului de redresare pe termen mediu, în valoare de 180 de milioane de euro, potrivit presei locale. Măsura fusese anunțată anterior de vicepreședintele întâi al guvernului și ministrul Economiei, Carlos Cuerpo.

Noul pachet urmărește să relanseze economia locală și să consolideze serviciile publice după o criză care a perturbat activitatea în orașul autonom și a marcat startul noului an politic.

Din suma totală, 80 de milioane de euro vor fi direcționate către economia orașului Ceuta în următoarele patru luni, iar alte 70 de milioane sunt prevăzute pentru 2027.

În total, 150 de milioane de euro vor merge către sprijin economic direct în următorul an și jumătate. Din această sumă, 35 de milioane de euro vor fi destinate ajutoarelor directe pentru întreprinderile mici și mijlocii și pentru persoanele care desfășoară activități independente, în timp ce alte 15 milioane vor fi folosite pentru stimularea comerțului și turismului, sectoare lovite deosebit de puternic în luna august.

Consiliul de Miniștri intenționează, de asemenea, să aloce 15 milioane pentru consolidarea educației, sănătății și sistemului de justiție din Ceuta – trei dintre domeniile aflate în centrul revendicărilor publice din ultimele săptămâni.

La o lună de la criză

Situația migrației continuă să influențeze redresarea orașului. La o lună după evenimentele din 30 și 31 iulie, aproximativ 5.000 dintre cei circa 72.000 de oameni care au intrat ilegal rămân în Ceuta, în timp ce continuă eforturile de a deschide noi centre de primire și de a accelera procedurile de returnare.

În acest context, ministrul Politicii Teritoriale și Memoriei Democratice, Angel Víctor Torres, care conduce comandamentul unic creat de guvernul lui Pedro Sanchez pentru gestionarea crizei, a promis că toți migranții care au intrat ilegal în țară vor fi returnați în Maroc.

„Intenția noastră este ca toți să fie returnați, toți cei care au intrat între 30 și 31, în conformitate cu legea”, a declarat Torres în declarații difuzate de RTVE, referindu-se la „aproximativ” migranții care, potrivit lui, „rămân pe străzile” din Ceuta.

Guvernul consideră pachetul de urgență separat de planul de 180 de milioane de euro, care are un caracter structural și este în prezent negociat cu organizațiile patronale, sindicatele și reprezentanții diferitelor sectoare ale orașului.