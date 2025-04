Liderii extremei drepte strâng rândurile în jurul lui Marine Le Pen: „Nu vor reuși să închidă gura poporului francez”

Liderul populist Geert Wilders, președintele celui mai mare partid din Olanda, a scris pe X că este sigur că Le Pen va câștiga la apel și a subliniat că ea trebuie să devină următorul președinte al Franței.

I am shocked by the incredible tough verdict against @MLP_officiel. I support and believe in her for the full 100% and I trust she will win the appeal and become President of France.