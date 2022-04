Luptători britanici, capturați de ruși în Ucraina. Au fost forțați să apară la televiziunea rusă și să-l implore Boris Johnson să-i elibereze în schimbul lui Viktor Medvedchuk

Atât presa rusă, cât și oficiialii îi numesc pe britanici ”mercenari”. Familiile lui celor doi au spus că bărbații nu sunt mercenari sau luptători voluntari, sunt soldați oficiali al Ucrainei și, prin urmare, ar trebui tratați ca prizonieri de război în conformitate cu Convenția de la Geneva.

Nu este foarte clar cât de liber au putut să vorbească cei doi în videoclipurile publicate de ruși. EI au vorbit separat, după li s-a cerut acest lucru de către un bărbat neidentificat.

