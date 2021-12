Macedonia de Nord și-a repatriat morții, după accidentul de autocar din Bulgaria

Cele două aeronave au aterizat vineri, 3 decembrie, pe pista aeroportului din capitala țării, împodobită cu coroane de flori.

Președintele Stevo Pendarovski, premierul Zoran Zaev și președintele parlamentului Talat Xhaferi s-au numărat printre oficialii Macedoniei de Nord care au adus un omagiu victimelor depunând coroane de flori pe pistă.

La ceremonia din incinta aeroportului au participat și demnitari străini, inclusiv președintele kosovar Vjosa Osmani și ministrul albanez de interne Blendi Cuci.

Kosovo President, @VjosaOsmaniPRKS, is attending the funeral of the 45 albanians from North Macedonia who died in a bus accident a few days ago.



????? https://t.co/03PMAjsXaF