Macron numește un nou guvern, într-o încercare de a pune capăt blocajului politic

Rivalii spun că noul cabinet reprezintă o continuitate nedorită, iar extrema stângă promite o moțiune de cenzură în plin impas bugetar. sursa foto: Getty

Președintele francez Emmanuel Macron a numit un nou guvern, în timp ce încearcă să scoată țara dintr-o criză politică profundă, iar adversarii săi au amenințat că vor dărâma rapid echipa dacă aceasta nu se va distanța de politicile din trecutul mandatului său, scrie The Guardian.

Noul cabinet a fost anunțat la aproape o lună după numirea premierului Sébastien Lecornu, care a încercat să obțină sprijin transpartinic într-un parlament profund divizat.

Lecornu – al șaptelea prim-ministru al lui Macron – l-a desemnat pe Roland Lescure, un apropiat al președintelui, în funcția de ministru de finanțe. Lescure a fost, la începutul carierei sale, pentru scurt timp, membru al Partidului Socialist.

Numirea sa, făcută duminică, a fost interpretată drept un gest către stânga, în perspectiva unor negocieri bugetare delicate între partide, însă parlamentarii de stânga nu s-au arătat impresionați. Partidul de extremă stângă La France Insoumise (Franța Nesupusă) a anunțat că va depune imediat o moțiune de cenzură.

Primul mare test pentru Lecornu, în vârstă de 39 de ani – al cincilea premier al lui Macron în ultimii doi ani – va fi discursul programat pentru marți, în care își va prezenta programul de guvernare. Negocierile privind bugetul au devenit tot mai tensionate, necesitând compromisuri fine între trei blocuri ideologic opuse: centriștii din tabăra lui Macron, extrema dreaptă și stânga, care pot răsturna guvernul minoritar dacă se unesc împotriva lui.

Predecesorii lui Lecornu, François Bayrou și Michel Barnier, au fost înlăturați de parlament în urma eforturilor de reducere a cheltuielilor publice, într-un moment în care agențiile de rating și investitorii urmăresc atent deficitul fiscal al Franței, cel mai mare din zona euro.

Lecornu a declarat că înțelege apelurile pentru o ruptură față de ultimii opt ani de guvernare sub Macron. Însă oponenții săi politici susțin că noul cabinet nu aduce nicio schimbare reală.

„I-am transmis clar premierului: ori se rupe de trecut, ori urmează o moțiune de cenzură”, a scris pe X Jordan Bardella, președintele partidului naționalist Adunarea Națională. „Guvernul anunțat în această seară reprezintă doar continuitate, fără niciun semn al schimbării pe care o cer francezii”.

Deputatul de extremă stângă Éric Coquerel a scris, la rândul său, pe X: „Pentru a treia oară de la alegerile din iulie 2024, Emmanuel Macron ne impune un guvern de învinși și politici respinse deja de electorat”.

Fostul ministru de finanțe Bruno Le Maire, care a coordonat răspunsul economic al Franței în timpul pandemiei de COVID-19, a fost numit ministru al apărării. El va avea acum un rol cheie în definirea poziției Franței față de securitatea europeană, într-un moment în care președintele SUA, Donald Trump, cere Uniunii Europene să facă mai mult pentru susținerea Ucrainei.

Câțiva miniștri-cheie și-au păstrat funcțiile, printre care Jean-Noël Barrot la externe, Bruno Retailleau la interne și Gérald Darmanin la justiție.

Parlamentarii La France Insoumise și-au reiterat apelul pentru organizarea de alegeri prezidențiale anticipate – o idee respinsă ferm de Macron.

Pentru Roland Lescure, noul ministru de finanțe, urmează o misiune dificilă: să obțină sprijinul sau măcar abținerea socialiștilor, fără a compromite agenda pro-business a președintelui și păstrând în același timp susținerea conservatorilor și liberalilor.

Franco-canadianul, fost director executiv la Natixis Asset Management, va trebui să țină cont și de sensibilitățile bugetare ale extremei drepte, dat fiind că aceasta este pregătită să încerce din nou răsturnarea guvernului.

Pentru a-i atrage pe socialiști, Lecornu a propus introducerea unui impozit pe avere, cerut de multă vreme de stânga, și a exclus folosirea puterilor speciale pentru adoptarea bugetului fără vot în parlament. Totuși, liderii socialiști consideră oferta insuficientă.

„Fără o schimbare reală de politică, socialiștii vor vota împotriva guvernului”, a declarat Pierre Jouvet, secretarul general al Partidului Socialist, pentru BFM TV.