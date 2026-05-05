Magyar îl acuză pe Orban că a furat atât de mult în ultimele zile de mandat, încât a dublat deficitul Ungariei

1 minut de citit Publicat la 23:08 05 Mai 2026 Modificat la 23:08 05 Mai 2026

Viitorul premier de la Budapesta, Peter Magyar, îl acuză pe Viktor Orban că a dublat deficitul de țară al Ungariei în ultimele zile de mandat. El scrie într-o postare pe Facebook că, potrivit unei hotărâri de guvern, Orban ar intenționa să epuizeze complet fondurile statului.

"A jefuit complet trezoreria. Scopul nu mai este doar cheltuirea sumelor deja contractate, dar încă neplătite, ci și asumarea de noi obligații în valoare cât mai mare. Controlul asupra angajamentelor și achizițiilor de bunuri a fost practic eliminat, iar cheltuirea banilor a fost lăsată liberă”.

Chiar și fără aceste noi cheltuieli, deficitul bugetar al Ungariei din acest an ar ajunge la 6,8% din PIB, mai spune Magyar:

“Acest nivel depășește semnificativ ținta oficială de 3,9%, dar și prognoza guvernamentală revizuită ulterior la 5%”.

Magyar promite că guvernul TISZA, odată format, va restabili imediat o gestionare responsabilă a finanțelor publice, va opri risipirea banilor contribuabililor și va pune capăt “furtului și irosirii resurselor”.

“Vom analiza de urgență cheltuielile și contractele la nivelul tuturor ministerelor, instituțiilor bugetare și companiilor de stat, în special în cazul investițiilor și achizițiilor.

Ca un bun administrator, ne vom strădui ca banii contribuabililor să nu mai servească îmbogățirea câtorva, ci interesul tuturor cetățenilor maghiari.

Fac apel la conducerea ministerelor ca, până la formarea guvernului TISZA, să nu își asume nicio obligație nouă și să efectueze doar plățile necesare funcționării normale! În caz contrar, nu vor răspunde doar politic.

Se pot vărsa lacrimi de crocodil și se poate mima căința, dar pentru cei care au jefuit poporul maghiar nu există iertare”.

Conservatorul proeuropean Peter Magyar a obținut o victorie categorică la alegerile legislative din Ungaria din 12 aprilie în faţa naţionalistului Viktor Orban.

În primul său interviu acordat presei maghiare după înfrângerea suferită la alegerile parlamentare, Viktor Orban a declarat că „o eră politică s-a încheiat” în acest moment, că este „necesară o reînnoire completă” a forțelor de dreapta din Ungaria și și-a asumat responsabilitatea pentru înfrângerea zdrobitoare pe care a suferit-o partidul său la alegerile parlamentare.