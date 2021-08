Mai mulți români sunt prinși în mijlocul dezastrului lăsat în urmă de uraganul care a ucis 8 oameni în Mexic

Deși inițial Grace era doar o furtună tropicală, aceasta a devenit un uragan de categoria 3.

Cu rafale de vânt care aveau viteze de peste 200 de kilometri pe oră, Grace a lovit coasta mexicană în apropiere de stațiunea Tecolutla din Veracruz, în primele ore ale dimineții.

Guvernul local a anunțat că opt oameni au murit, șase dintre ei fiind membri ai aceleiași familii.

