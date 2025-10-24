Maia Sandu l-a desemnat pe noul prim-ministru al Republicii Moldova. Alexandru Munteanu este Cavaler al Legiunii de Onoare franceze

Maia Sandu l-a desemnat pe Alexandru Munteanu drept prim-ministru al Republicii Moldova. Foto: Hepta / Facebook / Alexandru Munteanu

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a desemnat pe noul premier al țării, Alexandru Munteanu.

Acesta trebuie să formeze o echipă guvernamentală care trebuie validată în Parlamentul de la Chișinău.

Validarea nu ar trebui să fie problematică, dat fiind că partidul fondat de Maia Sandu, PAS, a obținut majoritatea absolută și 55 de mandate la alegerile legislative din acest an.

"În urma consultărilor cu facțiunile parlamentare, am semnat astăzi decretul prin care l-am desemnat pe domnul Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova.

Îi urez succes în formarea unui Guvern care să obțină încrederea Parlamentului și să îndeplinească cele mai importante așteptări ale cetățenilor: protejarea păcii, pregătirea țării pentru aderarea la UE, consolidarea economiei și creșterea standardelor de viață ale oamenilor", a scris Sandu pe Instagram.

Cine este Alexandru Munteanu

Alexandru Munteanu are 61 de ani și nu a fost implicat până în prezent în mod vizibil în viața politică din Moldova.

S-a născut pe 20 ianuarie 1964, în Chișinău și a absolvit Facultatea de Fizică, după care a lucrat la Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Științe a Moldovei.

Ulterior, a lucrat la Universitatea Tehnică, în calitate de lector conferențiar.

După crearea Băncii Naționale a Moldovei, Munteanu a fost numit șef al Secției Operațiuni Valutare, iar ulterior a devenit director adjunct al Departamentului Relații Externe.

A urmat studii postuniversitare la Columbia University din New York, specializându-se în relații internaționale, bănci și finanțe.

După finalizarea studiilor, a lucrat la Banca Mondială din Washington, D.C.

Noul premier moldovean a primit distincția de Cavaler al Legiunii de Onoare din partea Franței

Munteanu este fondatorul și președintele Alianței Franceze din Republica Moldova, organizație pe care o conduce de mai bine de 30 de ani, și unul dintre co-fondatorii Camerei de Comerț Americane din Moldova.

În 1997, s-a întors în țară, unde a ocupat funcția de director adjunct al Centrului de Investigații Strategice și Reforme (CISR).

Ulterior, a fost numit director al reprezentanței Fondului American de Investiții WNISEF și a activat ca membru sau președinte în consiliile de administrație ale mai multor companii din Republica Moldova și Ucraina.

Din 2007, a condus Departamentul de Investiții Directe al companiei Dragon Capital din Ucraina, iar în 2016 a fondat 4i Capital Partners, o firmă de investiții cu operațiuni în Europa de Est.

În 2006 a primit distincția de Cavaler al Legiunii de Onoare din partea Republicii Franceze.