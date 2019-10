„Mami, iartă-mă! Mor, nu pot respira!” Ultimul mesaj al unei tinere care s-ar fi aflat în camionul frigorific descoperit în Marea Britanie

Ultimul mesaj al unei tinere din Vietnam, trimis mamei sale, arată tragedia prin care au trecut cei 39 de imigranți care au murit în camionul frigorific descoperit în Marea Britanie.

Pham Tra My, 26, despre care se crede că se află printre cele 39 de cadavre, i-a trimis mamei sale o serie de mesaje cutremurătoare, scriindu-i că „va muri curând fiindcă nu mai poate respira”. Mesajul a fost trimis, marți, cu două ore înainte ca autoutilitara să fie descoperită în Essex, scrie Daily Mail.

„Îmi pare rău, mamă. Călătoria mea peste graniță nu a avut succes. Te iubesc atât de mult. Mor fiindcă nu mai pot respira”.

Familia tinerei nu mai are nicio veste despre aceasta, temându-se că fiica lor ar putea fi printre cele 39 de victime descoperite în camionul frigorific.

Anchetatorii au revenit asupra declaraţiilor iniţiale că cei 31 de bărbaţi şi 8 femei descoperiţi în tir au naţionalitate chineză, spunând că acest fapt nu poate fi deocamdată confirmat. Odată cu arestarea unei a treia persoane, un bărbat de 48 de ani din Irlanda de Nord - în afară de şoferul irlandez al camionului, un tânăr de 25 de ani, alte două persoane, ultimii proprietari ai tirului, un cuplu din Warrington, au fost reţinute – au apărut indicii că printre victime s-ar putea afla cetăţeni vietnamezi.



"I am really, really sorry, Mum and Dad, my trip to a foreign land has failed," Ms Pham wrote. "I am dying, I can't breathe. I love you very much Mum and Dad. I am sorry, Mother." pic.twitter.com/rODRQHGnlH