Angajaţii unei bănci din Italia au descoperit o gaură în camera cu casetele de valori. Carabinierii au făcut apoi o descoperire şoc

Angajaţii unei bănci din localitatea Pomigliano d'Arco, de lângă Napoli, au observat o gaură în camera unde se aflau casetele de valori şi au sunat imediat la poliţie. Carabinierii sosiţi la faţa locului au descoperit că sub banca respectivă exista un tunel dotat cu toate facilităţile, precum electricitate şi despre care se presupune că era pregătit pentru un jaf.

Descoperirea incredibilă a dus la deschiderea unei anchete de amploare care îşi propune să descopere cine a săpat respectivul tunel şi în ce scop, relatează Napolitoday.

Principalii suspecţi în acest moment sunt membrii bandei cunoscute în Italia pentru modul lor de a acţiona. Aceştia dau o gaură în perete sau în podea şi intră din clădirea alăturată în locul pe care îl vizează. Apoi iau toate obiectele de valoare şi banii pe care îi găsesc. Astfel banda a jefuit până acum mai multe bănci, supermarketuri, magazine de bijuterii şi chiar şi cinematografe.

Ba mai mult, autorităţile italiene au realizat chiar un set de instrucţiuni pentru oamenii de afaceri care deţin magazine sau bănci şi care sunt îndemnaţi să fie atenţi la cine închiriază spaţiile de lângă şi să nu aşeze niciodată seifurile lângă perete.