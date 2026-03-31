Apartamente pentru morți. Chinezii își pun rămășițele rudelor în locuințe improvizate, pentru că e mai ieftin decât la cimitir

Costurile funerare și locurile de veci din cimitire au devenit atât de scumpe în China, încât chinezii preferă să cumpere apartamente în care depozitează rămășițele incinerate ale celor dragi. Guvernul de la Beijing se pregătește acum să interzică utilizarea proprietăților rezidențiale pe post de cimitire improvizate și, în același timp, promite să ia măsuri pentru a combate prețurile uriașe din industria funerară, relatează BBC.

Noua lege va pune capăt fenomenului „apartamentelor pentru cenușă”, care au devenit tot mai populare pe fondul lipsei locurilor în cimitire. Prețurile scăzute ale locuințelor din țară fac ca, pentru mulți, să fie mai accesibil să depună cenușa rudelor într-un apartament gol decât să plătească costurile funerare.

„Apartamentele pentru cenușă”

Legislația interzice utilizarea proprietăților rezidențiale „în mod specific pentru depunerea cenușii”, precum și înhumarea rămășițelor în afara cimitirelor și a zonelor unde înmormântarea ecologică este legală.

Așa-numitele „apartamente pentru cenușă” sunt locuințe goale transformate de familiile celor decedați în spații ritualice. Cenușa persoanei dragi este păstrată acolo, iar locul devine un fel de altar ancestral.

Aceste apartamente pot fi adesea recunoscute după perdelele trase sau ferestrele sigilate, potrivit presei chineze.

Cei îndoliați profită de scăderea prețurilor la locuințe, care au coborât în China în ultimii ani și au fost cu 40% mai mici în 2025 față de 2021. În același, locurile în cimitire sunt limitate și sunt oferite doar în baza unui drept de folosință temporar, care trebuie reînnoit la fiecare 20 de ani.

Cel mai ieftin loc de veci costă 1.300 de euro

Prețul pentru un loc de înmormântare în cimitirul Changping Tianshou din Beijing variază între aproximativ 10.000 de yuani, aproximativ 1.300 de euro, și 200.000 de yuani, circa 26.000 de euro, potrivit site-ului acestuia. Opțiunile mai ieftine sunt „morminte ecologice”.

Un loc standard pentru un monument funerar pornește de la circa 150.000 de yuani, aproximativ 19.500 de euro, iar prețurile pot ajunge până la 300.000 de yuani, circa 40.000 de euro, nivel considerat „relativ ridicat” în Beijing.

Și costurile funeraliilor sunt ridicate. În 2020, acestea ajungeau la aproape jumătate din salariul mediu anual din țară, potrivit unui sondaj realizat de compania britanică de asigurări SunLife.

Pe rețelele sociale, comentatorii au atras atenția asupra prețurilor din cimitire și s-au întrebat cum va fi aplicată noua lege. O persoană a scris pe Weibo, echivalentul chinezesc al platformei X: „Cine ar recurge la asta dacă locurile din cimitir ar fi accesibile?”