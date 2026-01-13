„Bebelușul-minune”, născut într-un copac în timp ce inundațiile devastau Mozambicul, a murit la 25 de ani. Rosita era simbol național

Rosita Mozambique a fost considerată un „copil-minune” după ce s-a născut într-un copac, în care mama ei se cățărase ca să scape de inundații, în Mozambic. FOTO: Profimedia Images

A fost considerată un „copil-minune” după ce s-a născut într-un copac, în care mama ei se cățărase ca să scape de inundații. Însă, la aproape 26 de ani de atunci, Rosita Salvador Mabuiango, din Mozambic, a murit după o boală îndelungată, a declarat sora ei pentru BBC.

Imaginea fetiței nou-născutei și a mamei sale, ridicate cu troliul într-un elicopter, pe fundalul unui peisaj acoperit de ape, a devenit una dintre fotografiile definitorii ale inundațiilor din Mozambic din anul 2000, cele mai grave din istoria țării.

Vorvind asupra vieții Rositei, președintele Daniel Chapo a descris-o drept un simbol pentru fetele din țară.

În februarie 2000, sute de oameni au murit, iar alte câteva sute de mii au fost forțați să-și părăsească locuințele, după ce râul Limpopo a ieșit din matcă în sudul Mozambicului.

Mama Rositei, Carolina Cecilia Chirindza, a fost printre cei prinși în mijlocul apelor.

„Era o după-amiază de duminică, pe la 4, și apele au început să crească. Apa ajunsese până la casă și devenea tot mai puternică, așa că, la fel ca toți ceilalți din sat, am fugit spre copaci. Mi-am pus cei doi copii mici în spate și am încercat să mă cațăr. A fost foarte greu. Eram 15 oameni cu toții și am stat acolo patru zile. Ne-am rugat și ne-am tot rugat. Nu aveam nimic de mâncare, iar copiii plângeau și plângeau, dar nu puteam face nimic pentru ei”, declarase ea, în 2000, pentru Crucea Roșie.

În primele ore ale dimineții de miercuri, Carolina a intrat în travaliu, iar la scurt timp după aceea ea și bebelușul au fost zărite de un elicopter militar sud-african care participa la operațiunile de salvare.

Mama și fetița au devenit simboluri ale dezastrului, iar mai târziu, în 2000, au mers în SUA pentru a vorbi în fața Congresului și pentru a contribui la creșterea gradului de conștientizare cu privire la cele întâmplate.

Luni, confirmând pentru BBC vestea morții Rositei la 25 de ani, sora ei, Celia Salvador, a spus că aceasta „a decedat după o boală prelungită. Sunt extrem de tristă. A murit din cauza unei boli pe care nu pot explica ce a fost”.

Potrivit altor surse din familie, Rosita se lupta de ani de zile cu anemia. Din cauza agravării stării sale, ea fusese internată în spital peste două săptămâni, unde, în cele din urmă, a murit luni dimineață.

„Doamne. O veste foarte rea. Condoleanțe familiei îndoliate. Ea a fost un simbol pentru fetele din Mozambic. De aceea, transmit condoleanțe întregului popor mozambican, în special fetelor din Mozambic”, a declarat președintele pentru BBC.

Rosita a crescut alături de familie și a absolvit liceul în aceeași zonă rurală, Chibuto, unde s-a născut. Avea o fetiță de cinci ani.

Analistul politic Charles Mangwiro a descris moartea ei drept un „semnal de alarmă pentru guvern, ca să îmbunătățească furnizarea serviciilor în întregul sistem de sănătate al țării”. „Nu te poți aștepta să supraviețuiești când profesioniștii din sănătate se plâng zilnic de salarii neplătite cu lunile și de lipsa lucrurilor esențiale, precum materiale de protecție și antibiotice.”

Deși, în ultimii ani, au fost angajați mai mulți lucrători medicali, analiștii continuă să descrie un sistem sanitar suprasolicitat, care duce lipsă de medicamente de bază și de echipamente.

Primarul din Chibuto, Henriques Machava, a declarat presei că sunt în desfășurare discuții cu familia pentru a oficializa aranjamentele funerare, care vor fi suportate de municipalitate.