Boom-ul aurului a ridicat rezervele din băncile Africii la 530 de miliarde de dolari, iar tendința se va menține

2 minute de citit Publicat la 23:45 24 Apr 2026 Modificat la 23:56 24 Apr 2026

Boom-ul aurului a ridicat rezervele din băncile Africii la 530 de miliarde de dolari, iar tendința se va menține. Sursa foto: Getty Images

Rezervele totale ale băncilor centrale africane au urcat la 530 de miliarde de dolari în 2025, cu 50 de miliarde de dolari mai mult decât cu un an înainte. Creșterea a fost determinată de scumpirea puternică a aurului și de achizițiile mai mari făcute de mai multe state africane. Aurul reprezintă acum 17% din rezerve, față de mai puțin de 10% în urmă cu doar doi ani.

Această schimbare arată că economiile africane încearcă să își consolideze protecția financiară într-un context global incert, scrie Business Insider.

Cifra apare în cel mai recent raport „State of Africa’s Infrastructure”, publicat de Africa Finance Corporation, și marchează o creștere de 50 de miliarde de dolari față de nivelul de 480 de miliarde de dolari înregistrat în 2024.

Saltul arată felul în care economiile africane își schimbă strategiile privind rezervele valutare, într-un moment în care volatilitatea monedelor, riscurile inflaționiste, tensiunile geopolitice și condițiile mai dure de finanțare la nivel global continuă să pună presiune pe piețele emergente.

Aurul a devenit unul dintre marii câștigători ai acestei schimbări

Potrivit raportului, metalul prețios reprezintă acum aproximativ 17% din rezervele totale ale Africii, comparativ cu mai puțin de 10% în 2022 și 2023. Deținerile fizice de aur au crescut, de asemenea, de la 663 de tone în 2022 la aproximativ 738 de tone în 2025.

Această creștere reflectă atât prețurile internaționale mai mari ale aurului, cât și achizițiile deliberate făcute de băncile centrale care vor să își diversifice rezervele dincolo de monedele tradiționale.

Printre țările care sunt cumpărători activi de aur se numără Egipt, Ghana, Tanzania și Zimbabwe.

Tendința este vizibilă și la nivel global. În ultimii ani, băncile centrale din întreaga lume s-au numărat printre cei mai importanți cumpărători de aur, pe măsură ce multe state caută active mai sigure într-un climat economic și geopolitic persistent incert.

Prețul aurului a atins, de asemenea, niveluri record în 2025 și a rămas ridicat și în 2026, ceea ce a crescut valoarea deținerilor existente.

Pentru Africa, rezervele mai mari sunt deosebit de importante, deoarece multe economii continuă să se confrunte cu datorii ridicate, monede locale slabe, presiuni din partea importurilor și costuri mai mari de împrumut pe piețele internaționale.

Rezervele mai mari pot ajuta băncile centrale să apere monedele naționale, să finanțeze importurile și să atenueze șocurile externe.

Nigeria oferă o imagine mixtă a acestor presiuni și oportunități. Rezervele externe brute ale țării au crescut de la aproximativ 40,8 miliarde de dolari la începutul lui 2025 la circa 45,5 miliarde de dolari la finalul anului, potrivit datelor Băncii Centrale a Nigeriei. Creșterea a fost susținută de reformele de pe piața valutară, de veniturile din petrol și de intrări mai mari de capital.

Banca Centrală a Nigeriei estimează că rezervele ar putea urca în continuare, până la aproximativ 51 de miliarde de dolari în 2026.

Totuși, nivelul rezervelor a scăzut ulterior la aproximativ 48,6 miliarde de dolari în aprilie 2026, ceea ce arată impactul continuu al obligațiilor de plată a datoriilor, al intervențiilor pe piața valutară și al volatilității externe.

Raportul AFC arată că stocul tot mai mare de aur al Africii indică o schimbare structurală în administrarea rezervelor, metalul prețios devenind un instrument tot mai important pentru stabilitate, pe măsură ce statele încearcă să facă față unei economii globale mai nesigure.