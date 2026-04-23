Topul celor mai bogate țări din lume. Nu, SUA nu se află printre ele, iar Germania și Franța nu se regăsesc nici măcar în primele 10

3 minute de citit Publicat la 23:40 23 Apr 2026 Modificat la 23:40 23 Apr 2026

Norvegia e considerată cea mai bogată țară din lume. FOTO: Hepta

Clasamentele privind „cele mai bogate țări” pot fi înșelătoare. Un nou indice al prosperității, care analizează veniturile, PIB-ul și modul în care bogăția se traduce în calitatea vieții, coeziune socială și dezvoltare pe termen lung, nu plasează SUA, Germania sau Franța în primele zece locuri, scrie Euronews.

Europa domină clasamentele globale ale bogăției, însă ceea ce înseamnă, în realitate, să fii o „țară bogată” depinde foarte mult de modul în care este măsurată prosperitatea și de cine beneficiază de ea.

„A fi cea mai bogată țară din lume nu înseamnă doar să produci mult. Contează modul în care această bogăție se reflectă concret în viața de zi cu zi a cetățeanului obișnuit. În 2026, răspunsul este Norvegia”, arată analiza realizată de platforma de comparare a serviciilor financiare HelloSafe.

Grupul susține că PIB-ul pe cap de locuitor, luat separat, poate distorsiona comparațiile, deoarece pornește de la premisa că producția națională este împărțită uniform între toți locuitorii.

Irlanda ilustrează foarte bine această problemă. PIB-ul pe cap de locuitor ajunge la aproximativ 150.000 de dolari în termeni de putere de cumpărare, însă o mare parte din această valoare este generată de multinaționale precum Apple, Google și Pfizer. Diferența dintre producția economică și venitul real al gospodăriilor este estimată la aproximativ 70.000 de dolari de persoană.

Pentru a corecta aceste limite, „Indicele Prosperității” realizat de HelloSafe clasează peste 50 de țări folosind un scor combinat din 100.

Indicele folosește date de la FMI, Banca Mondială, PNUD, Eurostat și OECD, reunind într-o singură măsură veniturile, inegalitatea și indicatorii sociali mai largi ai prosperității.

Pe această bază, Europa domină vârful clasamentului, primele cinci cele mai bogate țări fiind toate situate în această regiune.

Țările mici urcă în top

Norvegia conduce clasamentul, susținută de cel mai ridicat VNB din lume (Venitul Național Brut, adică venitul total obținut de populația și companiile unei țări, inclusiv veniturile realizate în străinătate) și de un model social foarte echilibrat.

Irlanda ocupă locul al doilea, cu venituri reale ridicate, în ciuda unui PIB umflat artificial. Luxemburg este pe locul al treilea, coborând de pe prima poziție pentru prima dată de la lansarea indicelui.

Potrivit raportului, aceste țări combină performanța economică solidă cu unii dintre cei mai buni indicatori sociali la nivel global.

Printre performerii de top se află și Islanda, clasată pe locul al cincilea, susținută de indicatori puternici ai dezvoltării umane și de niveluri reduse ale sărăciei relative.

Singapore, în schimb, obține un scor ridicat la capitolul venituri, dar este tras în jos de un nivel mai ridicat al inegalității.

În afara Europei, Statele Unite ocupă locul 17, reflectând o economie puternică, dar și un nivel ridicat al inegalității și al sărăciei relative.

Franța se află pe poziția a 20-a, imediat după Cehia, care beneficiază de una dintre cele mai echilibrate distribuții ale veniturilor din Europa și de o rată redusă a sărăciei relative.

La coada clasamentului european, țări precum Italia, Spania și Estonia obțin scoruri mai modeste, reflectând venituri mai mici și, în cazul Spaniei, un nivel mai ridicat al sărăciei relative.

Dincolo de Europa, Seychelles ocupă primul loc în Africa, susținută de cel mai mare PIB pe cap de locuitor de pe continent, de scoruri bune la dezvoltare umană și de o inegalitate relativ controlată. Urmează Mauritius și Algeria.

În America Latină, Uruguay conduce clasamentul pentru prima dată, având cel mai ridicat VNB din regiune, cea mai mică rată a sărăciei și cea mai egală distribuție a veniturilor. Chile și Panama vin imediat după.

În Asia, Singapore este pe primul loc, urmat de Qatar și Emiratele Arabe Unite.

Rezultatele sugerează că, deși Europa continuă să domine măsurile globale ale prosperității, imaginea se schimbă semnificativ atunci când sunt luate în calcul inegalitatea și rezultatele sociale. Ce înseamnă să fii „bogat”, arată datele, nu mai este definit doar de nivelul producției economice, ci și de cât de larg este distribuită această bogăție.