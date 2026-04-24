O poveste bursieră în trei acte. Cei mai mari „perdanți” ai războiului din Iran sunt acum piețele cu cele mai bune cifre în 2026

Piețele bursiere care păreau condamnate să plătească cel mai scump preț pentru războiul cu Iranul sunt acum cele care conduc clasamentul mondial din 2026, iar revenirea după panica din martie legată de Strâmtoarea Ormuz s-a transformat într-una dintre cele mai puternice reveniri bursiere din ultimii ani, scrie Euronews.

Povestea piețelor din 2026 s-a desfășurat în trei acte, iar fiecare dintre ele a fost mai dramatic decât precedentul.

Primul s-a derulat din ianuarie până spre finalul lunii februarie, când acțiunile globale au fost susținute de așteptările privind reduceri de dobândă din partea băncilor centrale și de superciclul cipurilor de memorie, care a împins indicii bursieri din Coreea de Sud și Taiwan la maxime istorice.

Al doilea a început pe 28 februarie, când a început războiul cu Iranul.

Al treilea, cel în care ne aflăm în prezent, a început la începutul lunii aprilie, când o propunere de încetare a focului mediată de Pakistan a ridicat piețele.

Între aceste trei acte, însă, pagubele au fost uriașe. Cotația petrolului Brent a urcat peste 120 de dolari pe baril după închiderea Strâmtorii Ormuz, pe 4 martie. Indicele sud-coreean KOSPI, care crescuse cu peste 50% în precedentele două luni, a înregistrat un declin de 19% în martie, cea mai abruptă scădere lunară din octombrie 2008. Indicele S&P 500 a ajuns foarte aproape de teritoriul de corecție. Bursele europene au scăzut puternic, în timp ce economiștii avertizau asupra creșterii riscului de stagflație.

Apoi, direcția piețelor s-a schimbat.

Pe 31 martie, Pakistanul și China au venit cu o inițiativă de pace în cinci puncte, care cerea oprirea imediată a ostilităților. În dimineața următoare, Donald Trump a scris pe Truth Social că Iranul a cerut o încetare a focului, cu condiția redeschiderii strâmtorii. Pe 7 aprilie, el a anunțat oficial un armistițiu de două săptămâni cu Teheranul.

De atunci, prețul petrolului s-a prăbușit cu aproape 25%, oferind piețelor de acțiuni din întreaga lume un raliu de ușurare care și-a câștigat deja locul în istorie.

De ce câștigă Coreea în continuare

Coreea de Sud conduce clasamentul cu un avans care pare aproape de necrezut în comparație cu restul piețelor. Câștigul de 51,59% al indicelui KOSPI de la începutul anului este de aproximativ 13 ori mai mare decât randamentul S&P 500 și aproape dublu față de raliul alimentat de inflație din Turcia.

Ca termen de comparație, indicele american a crescut cu doar 3,85% de la începutul anului. Nasdaq este la 5%, iar pan-europeanul Euro Stoxx 50 la 3,40%.

Rezistența indicelui KOSPI are o explicație. Samsung Electronics și SK Hynix reprezintă împreună aproximativ 41% din capitalizarea totală a pieței KOSPI, iar ambele au urcat cu aproape 80% de la începutul anului. Motorul este superciclul cipurilor de memorie. Profitul operațional preliminar al Samsung din primul trimestru al anului 2026, de 57.000 de miliarde de woni, a fost unul record, în creștere cu 185% față de trimestrul anterior, impulsionat de prețurile pentru DRAM legate de inteligența artificială.

SK Hynix a încheiat acorduri pe termen lung cu clienți din cloud și din zona procesoarelor grafice, pe care analiștii le descriu drept o prelungire structurală a deficitului de memorii.

Această concentrare funcționează în ambele sensuri: explică de ce Coreea a condus lumea înainte de război, de ce a căzut cel mai puternic în timpul lui și de ce revenirea a fost atât de puternică.

Analiștii Goldman Sachs au semnalat devreme această oportunitate. Într-o notă de cercetare din 6 martie, în plină corecție a pieței sud-coreene, ei au descris vânzările ca fiind „o corecție care va fi probabil urmată de o revenire către noi maxime, după o perioadă de consolidare”. Această prognoză s-a confirmat.

Clasamentul arată foarte diferit atunci când este măsurat din ziua în care a început războiul. În mod notabil, ETF-ul iShares MSCI South Korea (EWY) este la același nivel ca la începutul războiului. Câștigătorul perioadei de dinainte de conflict a șters, în termeni de ETF (Exchange-Traded Fund) denominat în dolari, toată revenirea de după șocul Ormuz pentru a acoperi declinul din martie.

Liderii după acest criteriu se împart în trei categorii: câștigătorii legați de petrol (Arabia Saudită, Norvegia, Brazilia, Columbia), centrele tehnologice care au rezistat în timpul crizei (Taiwan) și piețele emergente cu volatilitate ridicată (Argentina, Turcia, Polonia).

Câștigătorii armistițiului din Ormuz

Calculată de la închiderea din 30 martie, revenirea pare și mai spectaculoasă.

Coreea de Sud se află pe primul loc, iar Taiwan pe al doilea. Ambele sunt centre asiatice de producție care fuseseră penalizate cel mai sever pentru dependența lor de petrolul din Orientul Mijlociu.

Grecia, aflată pe locul al treilea, transmite un semnal mai discret. Bursa elenă nu are expunerea Coreei pe sectorul semiconductorilor, dar indicele dominat de bănci a urcat după armistițiu, pe fondul scăderii prețului petrolului și al posibilității ca Banca Centrală Europeană să evite acum ciclul de majorare a dobânzilor pe care războiul părea să îl fi impus.

Polonia, Olanda, Suedia și Austria spun aceeași poveste, fiecare în felul său.

Clasamentul bursier din 2026 măsoară, în același timp, trei lucruri: cine a intrat în an cu cea mai mare forță, cine a avut cel mai puțin de pierdut în fața șocului și cine a avut cel mai mult de recuperat.

Coreea de Sud este singura piață care apare în frunte în două dintre aceste trei clasamente, iar acesta este motivul pentru care reprezintă, până acum, cea mai importantă poveste bursieră a anului 2026.

Coreea de Sud domină clar anul bursier 2026. Dar următoarele două săptămâni vor decide dacă aprilie a fost rampa de lansare sau vârful.