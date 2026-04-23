Zece lingouri de aur, descoperite de angajatul unei primării în timp ce tundea iarba: Nimeni nu le-a revendicat. Cine va păstra comoara

Lingourile de aur găsite de angajatul primăriei Bennewitz, din Germania. Sursa foto: Oficiul pentru Ordine Publică Bannewitz

După expirarea termenului legal de deţinere în regim de custodie, un mic oraş din estul Germaniei are dreptul de a păstra o comoară din aur în valoare de mai multe zeci de mii de euro, informează joi DPA, potrivit Agerpres.

Nimeni nu a putut dovedi în mod credibil că este proprietarul celor 10 lingouri de aur descoperite de un angajat al Primăriei din Bannewitz în timp ce tundea iarba, în octombrie 2025, a declarat primarul local, Heiko Wersig.

„Am primit foarte multe e-mailuri, telefoane şi scrisori”, a dezvăluit edilul german.

Cu toate acestea, niciunul dintre presupuşii proprietari nu a putut prezenta dovezile necesare, cum ar fi o chitanţă de cumpărare valabilă şi numerele de serie ştampilate pe lingouri.

Având în vedere că perioada legală de păstrare în regim de custodie timp de şase luni a bunurilor găsite a expirat pe 17 aprilie, mica localitate din apropiere de oraşul Dresda poate să decidă de acum ce va face cu aurul.

Cât valorează lingouri de aur găsite în iarbă

O decizie finală este aşteptată să fie luată la şedinţa consiliului municipal de marţea viitoare, a precizat primarul Heiko Wersig. În orice caz, planul este ca asociaţiile comunitare să beneficieze de comoară.

„Mai precis, este vorba despre asociaţii implicate în activităţi pentru tineret şi în păstrarea tradiţiilor şi a obiceiurilor locale”, a adăugat edilul german.

Deocamdată, lingourile de aur rămân în custodia Poliţiei. La preţurile actuale ale aurului, comoara valorează aproximativ 40.000 de euro.

Care sunt regulile în România, într-o situație similară

În România, dacă o primărie găsește în iarbă lingouri de aur, situația juridică depinde de natura acestora. Dacă sunt considerate „tezaur”, adică bunuri ascunse sau îngropate al căror proprietar nu poate fi identificat, descoperirea trebuie anunțată autorităților, iar bunurile sunt preluate inițial de instituții precum poliția sau direcțiile de cultură. Dacă nu au valoare istorică, legea prevede că ele se împart între proprietarul terenului și descoperitor. În cazul unui teren public, primăria este, practic, proprietarul. Dacă însă lingourile au valoare de patrimoniu, statul le poate prelua, urmând ca cei implicați să primească despăgubiri sau recompense. Dacă lingourile nu sunt tezaur, ci bunuri moderne pierdute sau abandonate, ele trebuie predate poliției, care are obligația să identifice proprietarul. Acestea sunt păstrate de autorități timp de șase luni, iar dacă nimeni nu le revendică în acest interval, pot reveni găsitorului; în cazul în care descoperirea aparține unei instituții, cum este primăria, ele ajung de regulă în patrimoniul public. În situația în care există suspiciuni că aurul provine dintr-o infracțiune, bunurile sunt reținute ca probe și rămân la dispoziția autorităților până la finalizarea anchetei, fără un termen fix de restituire.