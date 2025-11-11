Un bărbat ieșit să tundă iarba a găsit mai multe lingouri de aur. Nimeni nu are o explicație pentru descoperirea neobișnuită

2 minute de citit Publicat la 16:57 11 Noi 2025 Modificat la 17:00 11 Noi 2025

Un bărbat ieșit să tundă iarba a găsit mai multe lingouri de aur FOTO: Getty Images

Un german, angajat al unei primării din Saxonia, a făcut o descoperire incredibilă în iarba de pe un spațiu verde, pe care o tundea cu o motocositoare. Bărbatului nu i-a venit să creadă când a găsit mai multe lingouri din aur, iar după ce și-a reveni din uimire a anunțat autoritățile.

Bărbatul ieșise să cosească iarba din zona unui bazin de retenție a apelor pluviale din Bannewitz când a făcut descoperirea valoroasă, potrivit saechsische.de.

Era obișnuit să mai găsească chei, telefoane mobile, inele și chiar biciclete, pe care le duce la primărie de fiecare dată, iar în final toate aceste obiecte ajung la proprietari, însă acum i s-a părut foarte bizar să descopere în iarbă lingouri de aur.

De mai multe ori pe an, angajații serviciului comunal de canalizare ies pe teren cu echipamente specifice pentru a întreține bazinele de retenție a apelor pluviale din localitate. Recent, au fost programate lucrări de cosire pe strada Hohen Weg, între cartierul Bannewitz și zona Amselgrund, unde se află un bazin artificial în care se colectează apa de ploaie.

În timp ce motocoasa angajatului aluneca prin iarba umedă, ceva a început brusc să strălucească. Era de culoare galbenă și din metal. Privind mai atent, descoperirea s-a dovedit a fi un lingou de aur. Și nu era doar unul, pentru că angajatul a descoperit în total opt bucăți.

„Pentru că această descoperire este una neobișnuită, el a informat imediat biroul nostru de ordine publică, care s-a deplasat la fața locului”, a declarat primarul Heiko Wersig. Cum nu era clar cui îi aparținea metalul prețios, a fost chemată poliția. „Împreună cu agenții, am periat zona și am mai găsit încă două lingouri”.

În cele din urmă, aurul, în valoare de peste 30.000 de euro, a fost dus la secția de poliție. Acolo urmează să se stabilească cui îi aparțin lingourile.

Direcția de Poliție din Dresda a declarat că, deocamdată, descoperirea nu a putut fi atribuită niciunui proprietar sau eveniment concret. „Nu s-a decis încă modul în care se va proceda mai departe în acest caz”, a explicat purtătorul de cuvânt Marko Laske.

Este foarte posibil ca aurul să intre în posesia localității Bannewitz, iar primarul are deja o idee clară despre cum ar putea fi folosit.

„Dacă localitatea va intra în posesia lingourilor de aur, le-aș folosi imediat ca bază financiară pentru noul nostru program de voluntariat”, a spus el. Însă Poliția l-a anunțat că ancheta este încă în curs și speră să-l găsească pe proprietarul de drept al lingourilor.