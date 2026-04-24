Miliardarul sud-african Nathan Kirsh a urcat în topul celor mai bogați din Africa, după o tranzacție care i-a crescut averea cu 50%

Miliardarul sud-african Nathan „Natie” Kirsh și-a asigurat locul în elita celor mai bogați oameni din Africa, după o tranzacție evaluată la aproximativ 29 de miliarde de dolari, care i-a crescut averea cu 50%, scrie Business Insider.

Tranzacția vizează vânzarea Jetro Restaurant Depot LLC către gigantul listat din sectorul serviciilor alimentare Sysco Corporation.

Acordul, anunțat pentru prima dată luna trecută și finalizat acum, a fost principalul factor care a stat în spatele creșterii spectaculoase a averii lui Kirsh. După încheierea tranzacției, averea lui Kirsh a crescut cu aproximativ 50%, până la circa 249 de miliarde de randi, potrivit Bloomberg Billionaires Index, ceea ce l-a urcat pe poziția a treia în topul celor mai bogați oameni din Africa.

Această creștere l-a propulsat pe Kirsh pe locul al treilea în clasamentul celor mai bogați oameni din Africa, după Aliko Dangote și Johann Rupert și a consolidat dominația continuă a Africii de Sud în ierarhia marilor averi de pe continent.

Bloomberg notează că această tranzacție marchează apogeul unei cariere de afaceri întinse pe mai bine de șapte decenii, perioadă în care Kirsh a construit un imperiu global diversificat, cu investiții în distribuția de produse alimentare, proprietăți imobiliare și investiții în retail, pe mai multe piețe.

Kirsh urcă în topul marilor averi din Africa

Africa de Sud rămâne una dintre principalele surse de averi de miliardari de pe continent, oamenii săi de afaceri ocupând constant poziții de vârf în sectoare precum producția, comerțul cu amănuntul și bunurile de lux.

Jetro operează peste 160 de unități de tip depozit în 35 de state americane și reprezintă cea mai mare parte a averii lui Kirsh. Afacerea a devenit un furnizor dominant pentru comercianții independenți de produse alimentare și pentru restaurante.

Vânzarea către Sysco este așteptată să întărească și strategia de extindere a companiei și să îi dea acces mai profund la rețelele independente de distribuție alimentară.

Pentru Kirsh, care și-a construit și reconstruit averea în Africa și în Statele Unite după dificultățile timpurii din perioada sancțiunilor impuse Africii de Sud, această tranzacție marchează atât un moment financiar de referință, cât și o consolidare a moștenirii sale globale în afaceri.