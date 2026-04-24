Strâmtoarea. Cum decide o femeie din Hamburg soarta a sute de marinari, inclusiv români, blocați între Iran și America

Tancurile petroliere și navele de transport gaze au fost afectate de închiderea Strâmtorii Ormuz, ceea ce a declanșat o criză energetică globală generată de războiul din Orientul Mijlociu. sursa foto: Getty

Din biroul ei de la Hamburg, căpitanul Silke Lehmköster coordonează 310 de nave și se confruntă zilnic cu aceeași întrebare: este suficient de sigur să trimită prin Strâmtoarea Ormuz cele cinci nave Hapag-Lloyd blocate în Golful Persic? Peste 20 de ambarcațiuni comerciale au fost atacate în zonă din martie, zece marinari au murit, iar aproximativ 20.000 de membri de echipaj de pe circa 1.600 de nave așteaptă să poată pleca acasă – printre ei ucraineni, români, filipinezi. Luni, una dintre navele sale a reușit traversarea fără incidente. Două zile mai târziu, alte două nave europene au fost confiscate de Iran. „Practic, trimiți pe cineva neînarmat în război”, spune Lehmköster, scrie The New York Times.

Timp de aproape două luni, răspunsul a fost „nu”. Apoi, la începutul acestei săptămâni, a văzut o fereastră de oportunitate și a dat undă verde uneia dintre nave să traverseze strâmtoarea.

Luni, puțin înainte de miezul nopții, sub o lună nouă și aproape fără vânt, una dintre navele sale, Tema Express, a traversat strâmtoarea fără incidente. Nava, care a ancorat apoi în largul coastei Omanului, lângă Muscat, a fost prima a companiei care a trecut prin această rută maritimă de la începutul războiului.

Alte nave comerciale care au încercat traversarea la scurt timp nu au avut același noroc. Două nave cu proprietari europeni au fost interceptate și confiscate de forțele iraniene miercuri, una dintre ele atacată de o canonieră fără avertisment. Sunt reținute în apropierea coastei iraniene.

Peste 20 de nave comerciale au fost atacate în jurul strâmtorii din luna martie. Atacurile au început la scurt timp după primele lovituri asupra Iranului, lansate de Statele Unite și Israel, care au determinat armata iraniană să riposteze prin blocarea traficului prin această cale navigabilă vitală.

Atacurile au ucis zece marinari și au rănit mulți alții. În condițiile în care companiile de transport maritim sunt reticente să navigheze prin ape atât de periculoase, aproximativ 20.000 de membri ai echipajelor de pe circa 1.600 de nave au rămas blocați în zona strâmtorii, pe unde trecea, înainte de război, aproximativ o cincime din petrolul mondial.

Joi dimineață, căpitanul Lehmköster, care coordonează 310 nave în calitate de director executiv al flotei la gigantul maritim Hapag-Lloyd, a analizat avizele oficiale, a consultat surse de informații și a comunicat cu marinarii.

Pe măsură ce continuau să sosească informații despre cele două nave confiscate, conducerea companiei a discutat despre riscurile în creștere pentru navele Hapag-Lloyd încă blocate în apropierea strâmtorii. Navele vizate miercuri au fost primele ambarcațiuni comerciale confiscate de Iran de la începutul războiului.

În ultima săptămână, Marina americană a abordat și preluat controlul unor nave sub pavilion iranian în Marea Arabiei și Oceanul Indian. Joi, președintele Trump a declarat că a ordonat Marinei să tragă asupra oricărei ambarcațiuni care plasează mine în Strâmtoarea Ormuz.

La sediul Hapag-Lloyd, o clădire cu șase etaje din Hamburg, angajații vorbesc un amestec de engleză și germană pe coridoarele unde sunt expuse mărturii ale lungii istorii a companiei, printre care o machetă de aproape trei metri a vasului Imperator, un transatlantic lansat la apă în 1912.

Clădirea se află pe bulevardul Ballindamm, numit după magnatul german de origine evreiască Albert Ballin, care la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX a contribuit la transformarea companiei cunoscute astăzi sub numele Hapag-Lloyd într-un conglomerat global. În prezent, compania este al cincilea mare grup de transport maritim containerizat din lume.

În sala de operațiuni de la parter, angajații monitorizau condițiile meteorologice la calculatoare și urmăreau traficul din Strâmtoarea Ormuz pe un ecran uriaș, unde navele erau localizate în timp real. Centre similare de comandă funcționează la alte companii maritime din întreaga lume, atenția întregii industrii globale fiind concentrată pe această singură strâmtoare – un punct de strangulare a cărui influență asupra economiei mondiale a devenit alarmant de evidentă.

Căpitanul Lehmköster a declarat că ar avea nevoie de garanții clare atât din partea Statelor Unite, cât și a Iranului, că trecerea este sigură, precum și de informații detaliate despre cum pot fi evitate minele navale plasate în strâmtoare, înainte de a da ordin celorlalte patru nave să plece. Aceste garanții nu au venit.

„Practic, trimiți pe cineva neînarmat în război”, a spus căpitanul Lehmköster într-un interviu, subliniind că navele blocate nu au nicio posibilitate de a se apăra.

Căpitanul Lehmköster a refuzat să comenteze ruta pe care Tema Express a traversat strâmtoarea. Analiștii din industrie sugerează că nava a urmat cel mai probabil un traseu de-a lungul coastei Omanului, o cale folosită de unele nave pentru a trece fără permisiunea oficialilor iranieni, care au impus controale din ce în ce mai stricte asupra strâmtorii.

Pentru căpitanul Lehmköster, în vârstă de 39 de ani, care a lucrat ea însăși pe mare timp de 15 ani, decizia dacă merită riscul de a trimite o navă prin strâmtoare este una personală, iar responsabilitatea de a coordona nave blocate într-o zonă de război apasă greu.

La bordul celor patru nave Hapag-Lloyd blocate se află aproximativ 100 de marinari – ucraineni, ruși, vietnamezi, srilankezi, români, filipinezi și alții – toți disperați să ajungă acasă, a spus ea.

Nici să rămâi pe loc nu e lipsit de riscuri. Acum câteva săptămâni, echipajul unei nave Hapag-Lloyd a fost trezit în zorii zilei de alarma de incendiu, după ce schije dintr-o rachetă sau dronă iraniană au căzut pe navă, provocând un incendiu. Nimeni nu a fost rănit, iar nava este în reparații – poate manevra, dar cu dificultate.

Căpitanii navelor încearcă să mențină moralul marinarilor prin activități precum grătare, turnee de fotbal de masă, seri de karaoke și proiecții de filme. Se mențin schimburile obișnuite de întreținere, supraveghere și verificare a mărfurilor, care includ de regulă mobilă, electronice, fructe, pește și carne congelate.

Mesajele contradictorii din partea autorităților americane și iraniene, care au impus blocade și restricții concurente asupra traficului din golf, au făcut extrem de dificilă evaluarea riscurilor unei traversări, mai ales de la distanță. În timpul unui armistițiu fragil, aflat acum în a treia săptămână, strâmtoarea a fost declarată deschisă într-un moment și închisă în următorul.

Pe lângă Hapag-Lloyd, și alte mari grupuri de transport maritim, precum francezii de la CMA CGM și elvețienii de la MSC, au trecut unele nave prin strâmtoare în ultimele zile. Navele confiscate de iranieni în această săptămână aparțineau sau erau operate de MSC.

Gigantul danez Maersk, care are șapte nave blocate în regiune, a considerat că nu există condiții de siguranță pentru tranzit.

Pentru unele companii, câștigul economic – mai ales în contextul în care prețurile petrolului, gazelor și altor materii prime au explodat – merită riscul. „De regulă, dacă reușești, primești o recompensă mare”, a spus Jakob P. Larsen, directorul de securitate al BIMCO, cea mai mare asociație de transport maritim din lume.

Chiar și în vremuri mai pașnice, traversarea de câteva ore a Strâmtorii Hormuz poate fi o experiență care îți taie răsuflarea.

Strâmtoarea este îngustă – 21 de mile nautice în punctul cel mai strâmt – și cu trafic dens. Căpitanii trebuie să navigheze printre ambarcațiuni mici de pescuit și platforme petroliere. Aerul este adesea cețos din cauza căldurii.

Căpitanul Alexander Meier, 48 de ani, care a condus nave prin strâmtoare pentru Hapag-Lloyd ultima dată acum trei ani, spune că încearcă să transmită un sentiment de calm echipajului în timp ce trec pe lângă Iran.

„Căpitanul nu trebuie să fie niciodată nervos”, a spus el. Dar recunoaște că respiră mereu ușurat când trece. „Există întotdeauna o oarecare tensiune când treci pe acolo.”

Charalampos Kiakotos, căpitan de navă care a navigat și el prin strâmtoare de peste o duzină de ori, a spus că este una dintre cele mai solicitante treceri. Riscul de a rămâne blocat într-o zonă de război ar fi deosebit de stresant, a declarat el într-un apel din portul Dos Bocas din Mexic, din cauza presiunii de a urma instrucțiunile sediului central de a tranzita cât mai repede posibil, protejând în același timp echipajul.

„Dacă se întâmplă ceva, toată lumea va da vina pe căpitan și va spune că a fost decizia căpitanului”, sspune căpitanul Kiakotos, 45 de ani, angajat al unei companii maritime grecești. „Așa că, la sfârșitul zilei, eu voi lua decizia finală.!

Unul dintre cele mai dificile aspecte pentru marinarii din zona strâmtorii este incertitudinea legată de momentul în care impasul se va încheia, a spus căpitanul Lehmköster la Hamburg.

„Ce legătură are marinarul filipinez de la bordul uneia dintre navele noastre cu problemele pe care le au Israelul, Iranul și Statele Unite între ele?” a spus ea. „Sunt acolo ca să câștige bani pentru a-și hrăni familiile.”