Ceva neobișnuit se întâmplă pe Wall Street. "Indicatorul de panică" a crescut, deși acțiunile au crescut și ele, iar asta e bizar

Ceva neobișnuit se întâmplă pe piața contractelor prin care investitorii mizează pe evoluția acțiunilor și indicilor bursieri. Acțiunile au crescut, dar a crescut și indicatorul care măsoară teama investitorilor, scrie CNBC.

Indicele S&P 500, care urmărește evoluția celor mai mari companii listate în Statele Unite, a atins joi dimineață noi maxime istorice. Cu toate acestea, indicele Cboe Volatility Index, cunoscut drept VIX sau "indicatorul fricii" de pe Wall Street, a rămas aproape de nivelul 20 și este mai sus decât în urmă cu cinci zile, când S&P 500 se tranzacționa cu aproximativ 100 de puncte mai jos.

De obicei, indicatorul VIX crește atunci când bursele scad, pentru că investitorii se protejează de riscuri. Totuși, VIX și S&P 500 se pot mișca în aceeași direcție în aproximativ 20% din timp.

Dacă însă o perioadă în care cresc și acțiunile, și VIX-ul în același timp durează mai mult de câteva zile, acest lucru sugerează că, în spatele pieței, se întâmplă ceva mai complicat.

O explicație este că investitorii nu au foarte multă încredere în noile maxime atinse de acțiuni și caută protecție împotriva unor riscuri, precum războiul cu Iranul sau creșterea prețului petrolului. În acest caz, traderii ar trebui să fie atenți la posibile scăderi pe termen scurt ale indicelui, pe măsură ce volatilitatea reală a pieței ajunge din urmă nivelul indicat de VIX.

Există însă și o interpretare mai optimistă. Aceasta se potrivește cu ceea ce se vede în piața opțiunilor în perioada raportărilor financiare ale companiilor. Traderii sunt dispuși să plătească sume mari pentru opțiuni de tip call, adică pariuri pe creșterea acțiunilor unor companii care urcă puternic. Acest lucru se vede mai ales în sectorul semiconductorilor și al companiilor de tehnologie, care conduc actualul raliu bursier.

În cazul fondului VanEck Semiconductor ETF, care urmărește evoluția mai multor companii din industria cipurilor, valoarea totală a primelor plătite pentru opțiuni call este cu 25% mai mare decât cea a opțiunilor put, adică a pariurilor pe scădere sau a formelor de protecție împotriva scăderilor, chiar dacă numărul acestor contracte este mai mare.

Un exemplu este o tranzacție pe acțiunile Marvell Technology, companie din industria cipurilor. Acțiunea s-a dublat deja după raportarea rezultatelor financiare de luna trecută, dar un trader a plătit 2,4 milioane de dolari pentru a cumpăra aproape 1.700 de contracte cu scadența pe 18 iunie și preț de exercitare de 180 de dolari. Practic, investitorul mizează că acțiunea ar mai putea crește cu aproximativ 10% de la nivelul actual.

Acest entuziasm ține prețurile opțiunilor la un nivel ridicat. Iar asta ar putea explica de ce "indicatorul fricii" rămâne neobișnuit de sus.