Paradoxul bursei. Wall Street stabilește noi recorduri, deși războiul din Iran este încă în desfășurare. De ce se întâmplă asta

Traderii de pe Wall Street pariază din nou pe posibilitatea ca Fed să reia reducerile ratelor dobânzilor la sfârșitul acestui an. Foto: GettyImages

Cum poate piața bursieră americană să stabilească recorduri când prețurile la benzină sunt încă mari, gospodăriile americane sunt mai puțin încrezătoare în economie, iar războiul cu Iranul este încă în desfășurare? Pentru Wall Street, însă, totul se reduce în cele din urmă la o întrebare diferită, fundamentală: Câți bani fac companiile? Și, în acest moment, câștigă atât de mult încât investitorii sunt dispuși să plătească prețuri mai mari ca niciodată pentru o parte din acțiunile companiilor americane, scrie Associated Press.

A fost o perioadă dificilă pentru investitori, mulți dintre aceștia simțind probabil nevoia să renunțe la investițiile în acțiuni luna trecută, când indicele S&P 500 a scăzut cu aproape 10% sub recordul său anterior. Dar, așa cum a făcut-o de fiecare dată până acum în istoria sa, indicele aflat în centrul multor conturi a recompensat investitorii care au rămas răbdători nu doar prin recuperarea tuturor pierderilor, ci și prin atingerea unor noi culmi. Miercuri, indicele a închis la un nivel record de 7.137,90 de puncte.

Iată ce a stat la baza creșterii surprinzătoare a pieței:

Ce stabilește prețul unei acțiuni

Prețurile acțiunilor fluctuează în sus și în jos în fiecare secundă din nenumărate motive, multe dintre ele neputând fi explicate de nimeni. Dar, în esență, și pe termen lung, prețul unei acțiuni depinde de doi factori: câți bani câștigă o companie și cât este dispus un investitor să plătească pentru fiecare acțiune.

Ultima parte a acestei formule tinde să oscileze în funcție de ratele dobânzilor și de cât de multă lăcomie simt investitorii față de frică.

Când frica a predominat în primele zile ale războiului, prețurile acțiunilor s-au prăbușit. Exista îngrijorare că o creștere pe termen lung a prețurilor petrolului din cauza războiului ar putea duce la o rată mare a inflației care să se prăbușească economia globală.

Ratele dobânzilor au crescut și ele, subminând și mai mult prețurile acțiunilor, deoarece investitorii se temeau că amenințarea unei inflații ridicate ar împiedica Rezerva Federală și alte bănci centrale din întreaga lume să reducă ratele dobânzilor pe termen scurt pe care le controlează. Deși ratele dobânzilor mai mici pot da un impuls economiei, ele pot, de asemenea, agrava inflația.

De la sfârșitul lunii martie, au crescut așteptările că Statele Unite și Iranul vor evita cel mai rău scenariu posibil pentru economia globală. Ar fi în interesul economic al ambelor țări să facă acest lucru, iar pentru conducerea Iranului, sfârșitul războiului ar însemna probabil și supraviețuirea.

Încetinirea focului asupra căreia cele două părți au convenit la începutul acestei luni este încă în vigoare, deși este fragilă.

Renunțarea pieței la frica absolută s-a reflectat și în prețurile petrolului. Prețul barilului de țiței Brent, standardul internațional, a crescut de la aproximativ 70 de dolari înainte de război la 119 dolari când îngrijorările au atins cote maxime. De atunci, a scăzut și miercuri se învârtea în jurul valorii de 100 de dolari.

O mare parte din atenție s-a concentrat pe Strâmtoarea Ormuz, pe care petrolierele o folosesc pentru a ieși din Golful Persic. Dacă Iranul menține strâmtoarea închisă și dacă Marina SUA continuă să blocheze navele iraniene, toată lumea va avea de suferit. Clienții din întreaga lume nu vor primi petrol, iar Iranul nu va obține venituri din vânzarea propriului țiței.

„Prin refuzul Iranului de a obține venituri din petrol, comercianții ar putea crede că războiul economic ar putea fi mai eficient în obținerea de concesii din partea regimului iranian decât a fost războiul cinetic și că acest lucru va pune capăt războiului mai devreme decât mai târziu”, potrivit lui Thierry Wizman, strateg la Macquarie Group.

Traderii de pe Wall Street pariază din nou pe posibilitatea ca Fed să reia reducerile ratelor dobânzilor la sfârșitul acestui an. Aceștia văd o probabilitate mult mai mică decât înainte de război, conform datelor de la CME Group. Dar nu mai sunt îngrijorați de posibilitatea unor majorări ale ratelor.

Puterea profitului

Pe măsură ce teama s-a diminuat, investitorii au putut să-și îndrepte atenția mai mult către prima parte a ecuației care alcătuiește prețurile acțiunilor: profiturile.

Puțin peste 15% dintre companiile din S&P 500 au raportat deja profitul obținut în primele trei luni ale anului 2026, iar marea majoritate au depășit așteptările analiștilor. Printre acestea se numără toți, de la Citigroup la JB Hunt Transport Services și UnitedHealth Group.

Dacă restul companiilor din indice se vor potrivi cu estimările analiștilor, câștigurile companiilor din S&P 500 vor ajunge să fie cu aproximativ 14% mai mari decât cele din urmă cu un an, potrivit FactSet.

Aceste rezultate includ o lună de război și, deși companiile spun că sunt încă precaute cu privire la riscurile potențiale din cauza luptelor, nu dau prea multe semne că acestea le-ar putea afecta câștigurile.

Directorul executiv al Bank of America, Brian Moynihan, a declarat săptămâna trecută că „am observat o activitate sănătoasă a clienților, inclusiv cheltuieli solide de consum și o calitate stabilă a activelor, ceea ce indică o economie americană rezistentă”.

Asta chiar dacă multe gospodării din SUA sunt îngrijorate de scumpirea benzinei și de prețurile mai mari, în general, din cauza tarifelor vamale, așa cum arată sondajele recente.

Așteptări pentru mai mult

Analiștii și-au majorat așteptările privind profiturile viitoare ale companiilor din S&P 500 de la începutul războiului. Aceștia prevăd o creștere a profiturilor din S&P 500 la 20% în al doilea trimestru, iar companiile nu le oferă prea multe motive să reconsidere acest lucru.

Delta Air Lines a declarat la începutul acestei luni că înregistrează o cerere puternică din partea persoanelor care zboară atât în ​​interes de afaceri, cât și în vacanță. PepsiCo și-a menținut săptămâna trecută previziunile de profit pentru 2026, pe care le-a emis inițial înainte de începerea războiului din Iran, iar CEO-ul Ramon Laguarta a declarat că este încurajat de cât de rezistente au fost afacerile sale internaționale. GE Vernova a declarat miercuri că cererea de energie electrică provenită din centrele de date bazate pe inteligență artificială este în creștere și și-a majorat previziunile de venituri pentru anul respectiv.

Desigur, piața bursieră americană poate reveni cu ușurință la scădere. Starea de spirit de pe Wall Street ar putea reveni rapid la frică dacă discuțiile dintre SUA și Iran eșuează și piața petrolului pare să se confrunte cu penurii.

Și dacă prețurile petrolului rămân ridicate pentru o perioadă suficient de lungă, acest lucru ar eroda o parte din aceste profituri pentru companii. Nu numai că ar crește costurile pentru companii, dar ar slăbi și puterea de cumpărare a gospodăriilor americane și a altor clienți.