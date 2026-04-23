Descoperire arheologică neașteptată: O statuie de doi metri a zeiţei Atena, din marmură, a fost găsită într-un oraș antic din Turcia

Publicat la 13:51 23 Apr 2026

O statuie a zeiţei Atena, de acum 2000 de ani, a fost descoperită de arheologi în oraşul antic Laodiceea.

O statuie din marmură albă a zeiţei Atena, cu o înălţime de doi metri, datând din urmă cu 2.000 de ani, din perioada de apogeu a Imperiului Roman, a fost descoperită în oraşul antic Laodiceea, din sud-vestul Turciei, au anunţat joi autorităţile, potrivit Agerpres.

Statuia a fost descoperită în timpul săpăturilor efectuate la clădirea scenei Teatrului de Vest din oraşul antic situat în provincia Denizli, a anunţat ministrul turc al Culturii şi Turismului, Mehmet Nuri Ersoy, pe reţeaua socială X.

Capodopera este considerată un exemplu semnificativ al stilului clasic din perioada lui împăratului roman Augustus.

Ersoy a menţionat că teatrul, pe scena căruia s-au jucat reprezentări ale epopeile homerice, a fost un centru de expresie culturală în antichitate.

Statuia a fost descoperită în stare bună de conservare

Ministrul a subliniat că descoperirea statuii, aflată în stare bună de conservare, evidenţiază rolul istoric al oraşului ca important centru artistic.

„Prin viziunea noastră 'Moştenire pentru viitor', continuăm să conservăm acest patrimoniu unic şi să-l transmitem generaţiilor viitoare”, a declarat ministrul, referindu-se la o iniţiativă naţională menită să consolideze eforturile de conservare arheologică.

Laodiceea, care figurează pe Lista indicativă a Patrimoniului Mondial UNESCO - un inventar de situri considerate drept susceptibile de a fi înscrise în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO - a fost unul dintre cele mai importante centre comerciale şi financiare din perioadele elenistică şi romană.

Săpăturile în curs continuă să dezvăluie structurile monumentale ale oraşului, inclusiv teatre, stadioane şi zone sacre.