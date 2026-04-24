Escrocii folosesc inteligența artificială pentru a crea oferte de job false. La ce trebuie să fim atenți: Salariul e neobișnuit de mare

Mare atenție la ofertele de angajare. Escrocii au descoperit o nouă schemă prin care fură banii, dar și date personale ale victimele lor. Aceștia se folosesc de inteligența artificială pentru a copia stilul unor mari companii, generează profiluri false de recrutori și trimit mesaje greu de deosebit de cele autentice către cei care sunt în căutarea unui loc de muncă. Mai mult decât atât, oferta este adaptată exact profilului victimei.

Posibilele victime trec mai întâi printr-o verificare atentă făcută de atacatori. Aceștia adună date de pe toate conturile de socializare sau din alte surse disponibile Odată ce au obținut un contact întind capcana: o ofertă de muncă foarte bine plătită, care corespunde aproape în integralitate nevoilor și dorințelor țintelor.

Doar câteva mesaje bine scrise pot păcăli ușor un candidat aflat în căutarea unui job. Escrocii fură stilul companiilor, logo-uri și chiar modul în care comunică recrutorii, astfel că anunțurile false par greu de depistat.

„Ofertele de angajare prea bune pentru a fi adevărate pot ascunde fraude sofisticate generate cu inteligență artificială. Mare atenție la câteva semnale care pot ascunde o astfel de fraudă. Ți se pot cere bani înainte de angajare pentru diverse training-uri, taxe sau chiar echipamente, salariul este neobișnuit de mare pentru munca depusă sau ești contactat din senin pentru un job care se pliază perfect profilului tău”, a declarat Ana Isac, reprezentant DNS.

Faza de recrutare se face exclusiv online, iar victimelor li se cer inclusiv date personale sensibile, precum acte de identitate, numărul contului bancar și chiar diverse parole. Experții vin cu câteva sfaturi prin care am putea să ne dăm seama încă de la bun început dacă oferta de muncă este sau nu reală.

„Caută compania pe Google și pe site-ul oficial al acesteia. Verifică recrutorul pe LinkedIn, vezi dacă profilul real, vezi ce activitate are, ce conexiuni are și dacă aveți conexiuni comune. Este foarte important, de asemenea, să verificăm dacă jobul există și pe site-ul oficial al companiei”, a mai avertizat Ana Isac, reprezentant DNS.

Există și varianta în care oamenilor li se promit câștiguri rapide pentru activități simple online. La început primesc sume mici tocmai pentru a câștiga încredere. Ulterior, li se cer bani pentru a continua sau pentru a debloca profituri mai mari.

Reporter: „Mai faci diferența între poze reale și poze făcute cu AI (N.red inteligența artificială)?”

Tânăr: „Greu, foarte greu. Acum cred că diferența este infirmă și nu prea mai poate fi observată. ”

„E foarte important să ne gândim la cum învățăm să recunoaștem AI-ul. Cred că ar trebui să se implementeze astfel de proiecte și în sistemul educațional, universitar și liceal, pentru că e cumva foarte posibil să fie afectată generația noastră de această evoluție”, susține o tânără.

„Trebuie să ne punem întrebări despre fiecare lucru pe care îl vedem, pe care îl auzim. O să trebuiască ca noi oamenii, să ne dezvoltăm spiritul critic, să devenim din ce în ce mai precauți, pentru că nu o să mai putem distinge în mediul online curând ce este real de ceea ce este fals din cauza inteligenței artificiale”, a declarat Alexandru Panait, expert securitate cibernetică.

Autoritățile îi îndeamnă pe cei care au căzut pradă unor astfel de scheme să meargă imediat la poliție, să își schimbe parolele și să blocheze conturile bancare sparte.