Programul „Femeia Antreprenor” va fi reluat: Ajutor de 200.000 de lei pentru afaceri conduse de femei. Anunțul ministrului Economiei

Programul „Femeia Antreprenor” va fi reluat, după ce a rămas blocat, deși mii de femei depuseseră deja dosare. Anunțul a fost făcut joi de ministrul Economiei, Irineu Darău. Prin acest program, se va acorda un ajutor de până la 200.000 de lei pentru afacerile conduse de femei.

„Sunt bucuros să anunţ reluarea programului «Femeia Antreprenor» - un mecanism de sprijin care fusese promis, dar nu pornise niciodată, lăsând în aşteptare mii de femei care au aplicat. Acest program nu a avut vreodată finanţare. Însă pentru 2026 a fost o prioritate pentru mine să creez cadrul bugetar şi să reluăm procesul exact de unde s-a rămas”, a declarat ministrul.

Potrivit acestuia, procedura nu va fi reluată de la zero, tocmai pentru a nu pierde munca depusă deja de aplicante.

„Vorbim despre finanţări de până la câte 200.000 de lei care se vor acorda pentru aproximativ 1.000 de afaceri conduse de femei. Procesul reîncepe între 27 şi 30 aprilie, când sunt transmise deciziile de respingere, pentru care există posibilitatea de contestaţie, în termen de 5 zile de la comunicare, prin platforma minimis.imm.gov.ro”, a explicat Irineu Darău.

În paralel, femeile care rămân în cursa pentru finanțare trebuie să își verifice situația fiscală și documentele, pentru a evita probleme în etapa de semnare a contractelor. Evaluarea dosarelor va continua etapizat, până când vor fi stabilite listele finale și vor fi semnate contractele.

„Lucrurile începute trebuie duse până la capăt, pentru că în spate sunt mii de planuri de business şi mii de femei care merită sprijinite, în condiţii corecte şi transparente”, a mai transmis ministrul Economiei.