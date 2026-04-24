CNN: Furia lui Donald Trump și insultele Rusiei o ajută pe Giorgia Meloni în Italia. A crescut din nou în sondaje

Două insulte – una din partea președintelui SUA, Donald Trump, și alta din partea unui comentator tv rus – la adresa premierului italian Giorgia Meloni par să-i unească pe cel puțin unii dintre criticii ei, scrie CNN.

Săptămâna trecută, președintele american Donald Trump – care a avut dintotdeauna o relație strânsă cu liderul conservator al Italiei – a calificat-o pe Meloni drept „inacceptabilă” după ce aceasta i s-a opus criticilor sale la adresa Papei Leon al XIV-lea.

„Ea este cea inacceptabilă pentru că nu-i pasă dacă Iranul are o armă nucleară și ar arunca în aer Italia în două minute dacă ar avea ocazia”, a declarat el pentru ziarul italian Corriere Della Sera . „Sunt șocat de ea. Am crezut că are curaj. M-am înșelat.”

Disputa a depășit limitele relației dintre SUA și Italia în această săptămână, când personalitatea televiziunii ruse Vladimir Soloviov a numit-o „idioată evidentă” și „rușine pentru rasa umană” pentru „trădarea” sa față de Trump și sprijinul acordat Ucrainei.

Italia l-a chemat pe ambasadorul rus pentru a depune o plângere oficială, iar Meloni a postat un răspuns criptic pe X.

„Prin natura sa, un propagandist sârguincios al unui regim nu poate oferi lecții nici de coerență, nici de libertate. Dar aceste caricaturi cu siguranță nu ne vor schimba comportamentul”, a scris ea. „Noi, spre deosebire de alții, nu avem obligații, nu avem stăpâni și nu acceptăm ordine. Busola noastră rămâne una singură: interesele Italiei. Și vom continua să o urmăm cu mândrie, spre marea supărare a propagandiștilor de pretutindeni.” În loc să o zdruncine pe lidera italiană, invectivele par să-i fi câștigat sprijinul pe plan intern, unindu-i chiar și pe cei care se opun vehement și o critică. „Opoziția ei a spus întotdeauna că este subordonată lui Trump. Acum le-a fost mai greu adversarilor să o atace”, a declarat pentru CNN Giovanni Orsina, directorul departamentului de Științe Politice de la Universitatea Luiss din Roma. „Mai mult sau mai puțin același lucru este valabil și pentru atacul rusei. A fost într-adevăr foarte dur și cumva acest lucru a obligat opoziția și chiar președintele Republicii să o apere.” Președintele Sergio Mattarella, un politician de stânga, a fost adesea în dezacord cu politicile guvernului Meloni, în special cu cele legate de drepturile reproductive și imigrație. Meloni a crescut din nou în sondaje Certurile par să-i ajute și rata de popularitate în Italia, unde a suferit recent o înfrângere într-un referendum național privind reforma judiciară. După ce a pierdut peste 10 puncte în sondajele săptămânale de după referendum, popularitatea ei a revenit la nivelurile de dinainte de referendum, conform sondajelor politice SWG-La7. „Cred că acesta este un avantaj – în esență”, a declarat Orsina pentru CNN. „Nu un avantaj necondiționat, ci cu siguranță mai mult pozitiv decât negativ pentru ea. Pentru opinia publică italiană, acest tip de atac la adresa Papei a fost puțin cam prea mult – iar Meloni a putut să-i răspundă lui Trump pe motive care erau incontestabil în favoarea ei sau cel puțin într-un fel în care italienii au perceput-o ca având dreptate.” Nu este o performanță ușoară. Meloni a fost criticată de oponenții ei pentru că era cea mai bună prietenă a lui Trump în Europa. În ianuarie 2025, așa-numita „șoptitoare a lui Trump” a zburat la Mar a Lago înainte de inaugurarea sa, unde a aclamat-o drept o „ femeie fantastică ”, în parte datorită relației sale strânse cu Elon Musk . Și e greu să uităm cum Trump s-a lăudat în fața ei la summitul din Gaza de la Sharm el-Sheikh, anul trecut. „În Statele Unite, ar fi sfârșitul carierei tale politice. Dar îmi asum riscul. Te superi dacă spun că ești frumoasă? Pentru că ești cu adevărat frumoasă”, a spus el. Această intimitate devenise din ce în ce mai mult o povară pentru Meloni, mai ales după amenințările cu tarife vamale asupra bunurilor fabricate în Europa vara trecută și, mai recent, războiul dintre SUA și Israel în Iran. Deși odinioară se bucura de râvnitul ei loc în cercul apropiat al lui Trump, recent evitase să comenteze, alăturându-se Europei în „exprimarea îngrijorării” cu privire la război. Nu mersese până la condamnare. Fusese precaută, dar în zilele dinainte ca Trump să o critice, a anunțat discret că Italia rupe legăturile oficiale de apărare cu Israelul. „Având în vedere situația actuală, guvernul a decis să suspende reînnoirea automată a acordului de apărare cu Israelul”, a declarat Meloni reporterilor din Verona la începutul lunii aprilie. „Când există lucruri cu care nu suntem de acord, acționăm în consecință.” Chiar și cea mai aprigă adversară politică a lui Meloni, Elly Shlein, șefa Partidului Democrat de opoziție, a făcut un comentariu conciliant rar la adresa ei. „Vreau să reiterez că Italia este o țară liberă și suverană, iar Constituția noastră este clară: Italia repudiază războiul”, a declarat Schlein, care are dublă cetățenie italo-americană, în discursul său adresat parlamentului săptămâna trecută. „Niciun șef de stat străin nu își poate permite să atace, să amenințe sau să ne jignească țara și guvernul. Suntem adversari în această cameră, dar suntem cu toții cetățeni italieni și reprezentanți ai italienilor și nu vom accepta atacuri sau amenințări la adresa guvernului și a țării noastre”, a spus ea. Șlein a luat apărarea lui Meloni după insultele comentatorului rus. Discursul public are loc într-un moment în care Meloni se confrunta cu analize din cauza sprijinului său public pentru fostul lider naționalist al Ungariei, Viktor Orbán, în timpul campaniei sale de realegere. Meloni, la fel ca Trump, și-a construit cariera pe naționalismul său, inclusiv pe politicile anti-imigrație și „Italia pe primul loc”. După înfrângerea lui Orbán și scăderea popularității lui Trump din cauza războiului din Iran și a efectului său devastator asupra economiei globale, această abordare naționalistă este din ce în ce mai mult percepută de italieni ca fiind nesăbuită. „Există un sentiment tot mai mare că aceste forme de naționalism s-ar putea să nu fie răspunsul corect și, cu siguranță, înfrângerea lui Orbán a contribuit la această idee”, a declarat Orsina pentru CNN. „Faptul că ea propune același răspuns naționalist, precum Orbán și Trump, poate că nu este abordarea corectă.” Alegătorii vor avea ultimul cuvânt în ceea ce privește funcționarea abordării lui Meloni. Ea va avea alegeri în 2027. Dacă guvernul său rămâne intact, ea va fi fost prim-ministrul cu cea mai lungă funcție după Silvio Berlusconi și Benito Mussolini.