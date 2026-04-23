A murit Darrell Sheets. Vedeta emisiunii „Războiul depozitelor” avea 67 de ani. Ce spun polițiștii care l-au găsit fără suflare în casă

1 minut de citit Publicat la 10:47 23 Apr 2026 Modificat la 12:51 23 Apr 2026

Darrell Sheets, protagonistul reality-show-ului american Storage Wars. Imagine de arhivă. Sursa foto: Hepta

Darrell Sheets, protagonistul reality-show-ului american „Războiul depozitelor” (n.r. Storage Wars), a murit la vârsta de 67 de ani, în locuința sa din Arizona, au anunţat miercuri autorităţile, citate joi de agenţia EFE, potrivit Agerpres.

Agenţii Departamentului de Poliţie din Lake Havasu City (Mohave, Arizona) au intervenit în jurul orei locale 02:00 (09:00 GMT), în urma unei sesizări privind o persoană decedată, conform unui comunicat emis miercuri.

„La sosire, agenţii au găsit un bărbat care prezenta ceea ce părea a fi o rană de glonţ auto-provocată în zona capului”, se arată în comunicatul preluat de revista Variety.

Bărbatul a fost declarat decedat la faţa locului şi ulterior a fost identificat drept Darrell Sheets de către medicul legist al comitatului Mohave.

Potrivit autorităţilor, incidentul este încă în curs de investigare, dar se ia în calcul ipoteza sinuciderii.

S-a retras din reality-show în 2023

Darrell Sheets, supranumit „The Gambler” („Jucătorul”), a devenit celebru după participarea la emisiunea TV „Războiul depozitelor”, la care a colaborat timp de 13 ani.

Ulterior, în 2023, el s-a retras din acest reality-show şi a deschis un magazin de antichităţi în Arizona, numit „Havasu Show Me Your Junk”.

Emisiunea canalului A&E, care se difuzează în continuare, urmăreşte cumpărători profesionişti care licitează pentru depozite abandonate din SUA, fără a cunoaşte conţinutul acestora. În statul California, în cazul în care chiria acestor spaţii nu este achitată timp de trei luni, conţinutul lor poate fi vândut la licitaţie.

„Suntem profund îndureraţi de moartea lui Darrell 'The Gambler' Sheets, un membru drag al familiei noastre din 'Storage Wars'. Transmitem condoleanţe familiei şi celor dragi în aceste momente dificile”, a declarat un purtător de cuvânt al A&E într-un comunicat.

Persoanele care suferă de depresie și anxietate pot găsi sprijin în abordarea sănătății mintale și emoționale, la primul hub antidepresie din România, la TEL VERDE 0374.456.420, disponibil 24 de ore din 24. De asemenea, cei care prezintă impulsuri suicidale, sau familiile acestora, pot găsi asistență la Alianța Română de Prevenție a Suicidului, la telefon 0800 801 200, în zilele de Vineri, Sâmbătă și Duminică, sau, 24/7, prin email la [email protected]