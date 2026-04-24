UE riscă un conflict cu SUA din cauza unei conducte din Balcani. Pentru prima oară contestă o inițiativă a unor apropiați ai lui Trump

UE riscă o confruntare cu Donald Trump după ce a încercat să întârzie atribuirea unui contract profitabil pentru o conductă din Balcani unei companii asociate avocatului său personal, potrivit unor documente consultate de The Guardian.

Bruxellesul s-a confruntat deja cu Trump pe teme precum comerțul, Ucraina și cheltuielile militare, însă intervenția în proiectul conductei Southern Interconnection pare să fie prima situație în care UE contestă o afacere legată de oameni apropiați președintelui american.

Conducta va traversa Bosnia și Herțegovina. Potrivit unor surse din Bosnia, după luni de presiuni din partea unor oficiali americani, liderii țării au început să se grăbească să acorde contractul unei companii puțin cunoscute din Wyoming.

AAFS Infrastructure and Energy a fost înființată în noiembrie anul trecut și nu și-a făcut public numele proprietarilor. Compania este reprezentată de două nume importante din cercul lui Trump: Jesse Binnall, avocat care l-a apărat după acuzațiile legate de violențele de la Capitoliu, și Joe Flynn, fratele fostului său consilier pentru securitate națională.

Deși compania nu pare să aibă experiență relevantă în astfel de proiecte, reprezentantul său local a spus că AAFS vrea să investească 1,5 miliarde de dolari în această conductă și în alte proiecte de infrastructură din Bosnia.

În martie, parlamentarii au aprobat o lege despre care Transparency International a spus că ar crea un „precedent periculos”, deoarece prevedea ca acest contract să fie acordat direct companiei AAFS, fără licitație.

La scurt timp după aceea, reprezentantul UE la Sarajevo le-a transmis liderilor bosniaci, într-un avertisment confidențial, că o astfel de decizie pune în pericol șansele țării de a adera la Uniunea Europeană.

Într-o scrisoare trimisă pe 13 aprilie, obținută de publicația bosniacă istraga.ba și consultată de The Guardian, oficialul european Luigi Soreca a scris că, potrivit acordului energetic dintre Bosnia și Bruxelles, este „crucial” ca proiectele de lege să fie coordonate atent cu UE. Soreca a spus că Bruxellesul ar trebui să aibă un rol în elaborarea legislației privind conducta. „În acest fel, Bosnia și Herțegovina poate continua să avanseze pe drumul european și poate evita pierderea unor oportunități importante de integrare și finanțare”, a afirmat el.

Binnall a declarat că proiectul conductei este o „prioritate pentru administrația Trump”. Întrebat despre intervenția UE, el a spus că AAFS rămâne concentrată pe ceea ce contează cu adevărat: securitatea energetică și dezvoltarea economică a Bosniei și Herțegovinei. El a adăugat că firma este pregătită să colaboreze cu toate autoritățile relevante pentru a transforma proiectul în realitate.

Prin conectarea Bosniei la un terminal de gaz natural lichefiat aflat în largul coastelor Croației, conducta ar permite gazului american să ajungă într-o țară care depinde complet de Rusia pentru aprovizionare.

După invazia Rusiei în Ucraina, începută în 2022, Bruxellesul a stabilit ca statele membre UE și țările candidate, inclusiv Bosnia, să renunțe la gazul rusesc până în 2028.

Totuși, UE se confruntă acum cu posibilitatea ca o piesă importantă din noua strategie energetică europeană să ajungă sub controlul nu doar al unei companii americane, ci al uneia apropiate personal de un președinte ostil Bruxellesului.

Pe site-ul AAFS apare un vultur, simbol care trimite la puterea americană. Firma nu menționează niciun angajat, dar susține că echipa sa are „decenii de experiență” în energie, infrastructură, finanțe și dezvoltare internațională. Cu toate acestea, AAFS nu pare să fi derulat până acum proiecte de infrastructură de asemenea amploare.

Binnall și Flynn nu sunt singurii oameni din anturajul lui Trump interesați de Bosnia. Michael Flynn, fratele lui Joe Flynn și fost șef al serviciilor de informații americane, a făcut lobby pentru liderul facțiunii naționaliste sârbe din Bosnia. Flynn fusese condamnat pentru că a mințit FBI în legătură cu relațiile sale cu Rusia, dar a fost grațiat de Trump în 2020.

Această campanie de lobby a avut succes în octombrie, când sancțiunile americane au fost ridicate împotriva lui Milorad Dodik, liderul sârbilor bosniaci, acuzat că a subminat acordul de pace din 1995, care a pus capăt războiului de trei ani soldat cu peste 100.000 de morți.

În aprilie, Donald Trump Jr., cel care conduce afacerile familiei, a vizitat Sarajevo. Deși nici el, nici Michael Flynn nu par implicați direct în proiectul conductei, Milorad Dodik și-a exprimat sprijinul pentru această inițiativă.