„Casa Mușuroi” nu are aer condiționat, dar rămâne răcoroasă chiar și în plină caniculă: Cum arată și unde este clădirea anti-căldură

3 minute de citit Publicat la 14:34 29 Iun 2026 Modificat la 14:34 29 Iun 2026

Casa Mușuroi din India. Sursa foto: Kaushal TaTiya Architects/ Avesh Gaur

O locuință impresionantă din orașul Ahilyanagar, statul Maharashtra, în India, demonstrează că arhitectura inteligentă poate înlocui cu succes sistemele convenționale de răcire. Denumit „Anthill House” (Casa Mușuroi de furnici), proiectul a fost conceput pentru un climat cald și arid, caracterizat prin temperaturi extreme, radiație solară intensă și umiditate redusă, reușind să mențină un confort termic ridicat fără utilizarea aerului condiționat.

Cu o suprafață construită de aproximativ 7.000 de metri pătrați, locuința a fost proiectată pentru a reduce acumularea de căldură, a maximiza ventilația naturală și a crea spații interioare confortabile, cu o dependență minimă de sistemele mecanice de răcire, au explicat arhitecții de la Kaushal TaTiya Architects pentru Arch Daily.

Conceptul arhitectural este inspirat de structura și funcționarea unui mușuroi de termite, privit nu doar ca o movilă de pământ, ci ca un ecosistem inteligent, modelat de instinct, adaptare climatică și organizare spațială complexă. Pornind de la această idee, arhitecții au imaginat o clădire care pare mai degrabă „crescută” din teren decât construită, cu o structură poroasă, adaptabilă și profund ancorată în peisaj.

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Casa „respiră” prin fațadele cu goluri

Casa este concepută ca un volum introvertit din cărămidă aparentă, solid la exterior, dar care „respiră” prin goluri, fațade perforate și luminatoare.

Organizarea spațiilor amintește de camerele și pasajele unui mușuroi de furnici, iar limitele dintre interior și exterior sunt estompate printr-o succesiune fluidă de curți, terase și zone umbrite.

Circulația în interior devine o experiență arhitecturală în sine. Locuitorii traversează pasaje înguste care se deschid către volume generoase, spații comune și curți interioare.

Zona de zi beneficiază de o curte extinsă care aduce lumină naturală și ventilație, completată de o cascadă de apă ce contribuie la răcirea pasivă a aerului. Fațadele din cărămidă tip „jaali”, specifice arhitecturii indiene, permit circulația aerului și filtrează lumina naturală.

Performanța climatică a clădirii se bazează pe principii pasive inspirate de mușuroaiele de termite, care își mențin temperatura internă aproape constantă. Printre soluțiile utilizate se numără pereții din cărămidă perforată, puțurile de ventilație verticală, luminatoarele, zonele semiîngropate și învelișurile permeabile la aer. Cărămida are și rol termoizolant, favorizând ventilația încrucișată și efectul de coș, reducând astfel necesitatea utilizării instalațiilor de climatizare.

Ce materiale au fost folosite la Casa Mușuroi

Materialele alese pun accent pe naturalețe și expresivitate: cărămidă aparentă, beton texturat, teracotă, tencuială pe bază de var și piatră extrasă local. Paleta cromatică este dominată de nuanțe pământii, iar lumina și umbrele devin elemente esențiale ale expresiei arhitecturale.

Organizarea spațiilor urmează, de asemenea, logica unui mușuroi. Zonele comune sunt dispuse în cavități centrale ample, în timp ce dormitoarele ocupă zone mai retrase și liniștite. Fiecare dormitor dispune de două tipuri de ferestre: una de dimensiuni reduse, destinată ventilației încrucișate, și un balcon care deschide perspectiva către peisajul înconjurător.

Lumina naturală pătrunde controlat prin luminatoare, curți interioare și fațade perforate, creând o atmosferă în care iluminarea pare descoperită treptat, nu expusă direct.

Din punct de vedere formal, clădirea evocă imaginea unei movile modelate de vânt, parțial integrată în teren. Consolele de aproape 3,7 metri sunt susținute prin compresiunea structurii din cărămidă, iar balcoanele dispuse alternativ reinterpretază tradiționalele „chhats”, elemente specifice arhitecturii indiene.

Prin acest proiect, arhitecții propun o abordare în care arhitectura funcționează asemenea unui organism viu, inspirat de inteligența naturală a mușuroiului. Spațiile sunt interconectate, răspund condițiilor climatice și sunt modelate de lumină, mișcare și modul de locuire, estompând granița dintre peisaj și construcție.