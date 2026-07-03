Cât câștigi dacă lucrezi la Uber: de la inginer la manager, salariile au fost dezvăluite. Compania angajează din străinătate

3 minute de citit Publicat la 23:45 03 Iul 2026 Modificat la 00:04 04 Iul 2026

Sigla Uber pe sediul din San Francisco al companiei de ride-hailing. Foto: Hepta

Uber continuă să recruteze, chiar dacă Inteligența Artificială și restricțiile privind vizele de muncă schimbă piața forței de muncă din sectorul tehnologic american, notează Business Insider.

Gigantul serviciilor de ride-hailing (transport alternativ la cerere, n.r.) are câteva sute de posturi vacante la nivel global, potrivit paginilor sale de recrutare.

Unele dintre aceste joburi sunt localizate în Statele Unite ale Americii.

Potrivit Business Insider, companiile din sectorul tehnologic adoptă o abordare prudentă în ceea ce privește angajările, pe măsură ce direcționează tot mai multe investiții către Inteligența Artificială.

Directorul general al Uber, Dara Khosrowshahi, confirma la începutul acestui an că firma a încetinit recrutările în anumite departamente, ca urmare a implementării AI, iar de la angajați se așteaptă, în general, să fie mai productivi.

De asemenea, multe dintre marile companii americane de tehnologie și-au redus recrutările de angajați străini după modificările importante aduse programului de vize H-1B, inclusiv prin introducerea unei taxe substanțiale introduse de administrația Trump anul trecut.

Programul menționat permite companiilor să angajeze temporar în SUA specialiști străini pentru ocupații care necesită calificări înalte.

Cele mai recente documente depuse de Uber în cadrul programului de vize pentru anul 2026 oferă o imagine asupra modului în care compania recrutează specialiști din străinătate și asupra nivelului salariilor oferite noilor angajați.

Uber angajează ingineri software din străinătate. Mai puțini decât acum un an

Astfel, conform documentelor de la Departamentul Muncii din SUA, Uber a solicitat angajarea a 364 de persoane prin programul H-1B în prima jumătate a exercițiului fiscal federal 2026.

Numărul este în scădere față de cele 497 de solicitări depuse în aceeași perioadă a anului trecut.

O mare parte dintre aceste cereri vizează posturi de ingineri software și alte funcții legate de dezvoltarea și implementarea Inteligenței Artificiale.

Din datele analizate de Business Insider, cel mai bine remunerat post corespunde unui salariu anual de 410.000 de dolari.

La polul opus, cea mai slab plătită funcție este remunerată cu un salariu de bază de 94.331 de dolari.

Uber nu a răspuns solicitării de comentarii pe acest subiect, precizează Business Insider.

Potrivit raportului anual al companiei, Uber avea aproximativ 34.000 de angajați la nivel global la sfârșitul anului 2025.

Cât câștigă angajații Uber, de la manager la simplu inginer

Iată principalele funcții de la Uber și nivelul de salarizare valabil în perioada de șase luni încheiată la 31 martie anul curent, potrivit Business Insider (textul respectă denumirile în limba engleză):

Manageri și ingineri software – salarii de până la 410.000 de dolari pe an

Staff Software Engineer: între 217.200 și 273.000 de dolari

Senior Software Engineer: între 193.253 și 239.300 de dolari

Software Engineer: între 150.000 și 203.400 de dolari

Software Engineer II: între 147.911 și 172.600 de dolari

Engineering Manager: între 238.800 și 267.400 de dolari

Senior Engineering Manager: între 288.400 și 292.500 de dolari

Senior Director, Engineering: 410.000 de dolari

Data Scientist și Data Analyst: salarii până la 193.700 de dolari

Scientist II, Tech: între 160.100 și 165.400 de dolari

Scientist, Tech: între 174.900 și 178.000 de dolari

Senior Data Analyst: între 180.000 și 180.900 de dolari

Senior Data Scientist: între 175.600 și 193.700 de dolari

Manageri de produs: salarii până la 260.000 de dolari

Product Manager: între 166.400 și 184.900 de dolari

Senior Product Manager: între 196.300 și 225.700 de dolari

Lead Product Manager: între 223.200 și 260.000 de dolari

Program Manager: între 133.200 și 143.000 de dolari

Senior Product Operations: între 172.700 și 180.000 de dolari

Poziții în departamentele Analiză și Operațiuni: până la 205.400 de dolari

Regional Operations Manager: între 116.500 și 146.900 de dolari

Senior Operations and Logistics Manager: între 133.200 și 137.200 de dolari

Senior Scientist, Tech: între 188.000 și 205.400 de dolari

Dezvoltatori software și specialiști în Inteligență Artificială: până la 297.000 de dolari

Machine Learning Engineer: între 183.500 și 198.500 de dolari

Senior Applications Developer: între 194.900 și 204.700 de dolari

Senior Machine Learning Engineer: între 211.100 și 221.700 de dolari

Senior Software Engineer: între 190.700 și 242.000 de dolari

Senior Staff Engineer: între 275.800 și 297.000 de dolari

Senior Machine Learning Engineer: între 235.300 și 262.000 de dolari

Alte funcții la Uber: salarii de până la 250.000 de dolari

Manager, Central Operations: între 144.500 și 189.000 de dolari

Manager, Strategy & Planning: între 169.300 și 172.000 de dolari

Senior Strategy & Planning Associate: între 135.600 și 147.300 de dolari

Marketing Technology Associate: între 159.300 și 161.000 de dolari

Product Go-to-Market Specialist: 143.000 de dolari

Security Analyst: între 142.600 și 178.200 de dolari

Senior Accountant: între 117.100 și 130.400 de dolari

Senior Manager, Strategic Finance: între 197.200 și 250.000 de dolari