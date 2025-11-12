Cocaină ascunsă printre caracatițe și creveți congelați, descoperită în Italia. Drogurile urmau să ajungă în Europa de Est

1 minut de citit Publicat la 14:37 12 Noi 2025 Modificat la 14:37 12 Noi 2025

Ofițerii Guardia di Finanza și reprezentanții Agenției Vamale au identificat peste 175 de kilograme de cocaină pură ascunse în transportul de pește, caracatiță și creveți congelați. Sursa foto: captura X/ Agenzia Dogane e Monopoli-ADM

Trei containere provenind din America Latină şi în care erau ascunse 175 de kg de droguri au fost confiscate în portul Gioia Tauro, din Calabria, Italia. Cocaina era transportată printre caracatițe și creveți congelați.

Ofițerii Guardia di Finanza și reprezentanții Agenției Vamale au identificat peste 175 de kilograme de cocaină pură care era ascunsă în transportul de pește, caracatiță și creveți congelați. Se crede că drogurile, împărțite în 154 de pachete și ascunse în trei containere din America Latină, dacă ar fi ajuns pe piaţă, ar fi generat un profit de peste 30 de milioane de euro, relatează TGcom24.

Operațiunea a fost efectuată în portul Gioia Tauro, un centru strategic pentru comerțul mediteranean. Ofițerii au interceptat trei containere suspecte în timpul controalelor de rutină asupra mărfurilor aflate în tranzit. Această operațiune le-a permis să oprească o cantitate mare de cocaină înainte ca aceasta să ajungă la destinațiile finale. Drogurile erau destinate pieței italiene, dar şi pentru cele ale unor țări din Europa de Est.

Oltre 175 kg di cocaina purissima sequestrata da #ADMgov e @GDF al Porto di Gioia Tauro.​

Lo stupefacente è stato scoperto grazie al sistema di scanner a Raggi X dell'Agenzia e all’unità cinofila della Guardia di Finanza.​#VogliamoTutelarvi pic.twitter.com/h9ERlsW2wF — Agenzia Dogane e Monopoli-ADM (@AdmGov) November 12, 2025

Ascunderea cocainei în produsele alimentare congelate este o tehnică utilizată de organizațiile criminale pentru a se sustrage controalelor vamale. Containerele au fost supuse unei analize amănunțite, care a relevat unele anomalii în aranjamentul încărcăturii. Ulterior, intervenția câinilor special antrenaţi a confirmat prezența substanțelor interzise, ceea ce a dus la confiscarea imediată a pachetelor de cocaină pură.

Drogurile confiscate, odată lansate pe piață, ar fi putut genera o cifră de afaceri de peste 30 de milioane de euro. Anchetatorii cred că transportul provenea dintr-o zonă a Americii Latine considerată strategică pentru producția și traficul internațional de stupefiante. Investigațiile continuă pentru identificarea rețelei de contacte și a persoanelor implicate în organizarea traficului.