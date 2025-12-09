Creatoarea de conținut pentru adulți exclusă până și de pe OnlyFans a fost arestată în Bali după ce s-a aflat ce făcea în vacanță

2 minute de citit Publicat la 11:36 09 Dec 2025 Modificat la 11:41 09 Dec 2025

Bonnie Blue, vedeta britanică de pe OnlyFans, a făcut o avere estimată la 45 de milioane de dolari postând conținut online FOTO: Instagram/ Bonnie Blue

Bonnie Blue, fostă creatoare de conținut pe OnlyFans, care a câștigat o avere uriașă cu activitatea de pe platformă, a fost reținută în Bali pentru că ar fi produs conținut pornografic, încălcând legile morale ale țării majoritar musulmane.

Blue, în vârstă de 26 de ani, creatoare britanică de conținut pentru adulți, al cărei nume real este Tia Billinger, riscă o pedeapsă maximă de 15 ani de închisoare și o amendă de aproximativ 270.000 de lire sterline (310.000 de euro) dacă va fi condamnată, potrivit The Independent.

Tânăra, cunoscută pentru organizarea unor „provocări” sexuale controversate cu grupuri mari de tineri, a fost arestată în timpul unui raid al poliției într-un studio închiriat din Bali, joi.

Raidul a avut loc în urma plângerilor conform cărora aceasta ar fi închiriat un autobuz pentru a se deplasa pe insula turistică și a filma materiale explicite în timpul „schoolies week”, o săptămână de sărbătoare de după terminarea liceului, împreună cu mai mulți bărbați.

Grupul ei includea cel puțin 17 turiști de sex masculin, cu vârste între 19 și 40 de ani, de naționalitate britanică și australiană, a precizat poliția.

Poliția i-a eliberat pe 14 dintre ei, toți australieni, fără a-i acuza, dar a reținut pentru câteva ore un bărbat australian și doi britanici.

Blue a fost, de asemenea, eliberată, însă pașaportul ei a fost confiscat, iar ea a fost transferată către autoritățile de imigrare pentru interogatorii suplimentare care vor avea loc în următoarele 48 de ore.

Poliția a declarat că grupul lui Blue ar fi creat „conținut care conține elemente pornografice sau imorale”.

Indonezia are legi stricte care interzic producerea, distribuirea și afișarea publică a materialelor pornografice, cu pedepse mai severe pentru infracțiuni care implică minori.

Autoritățile au transmis că au confiscat din apartament ținute vulgare, camere, prezervative, stick-uri USB, lubrifianți, cătușe roz și două folii cu pastile Viagra.

„Există suspiciuni că locul a fost folosit de presupusa infractoare pentru a produce videoclipuri pornografice”, a declarat șeful poliției din Badung, M Arif Batubara.

Blue se afla în Indonezia pentru prima dată, potrivit șefului biroului de informații și aplicare a legii din domeniul imigrației, Raja Ulul Azmi, citat de DetikBali. El a spus că Blue și grupul ei au obținut vize la sosirea în Bali, o facilitate disponibilă străinilor care călătoresc în Indonezia ca turiști.

Blue își anunțase vizita în Bali pe rețelele sociale, scriind: „Hei băieți, abia aștept să vă întâlnesc – și sunt în Bali, deci știți exact ce înseamnă asta”.

Blue este cunoscută pentru conținutul ei controversat și a fost interzisă chiar și de OnlyFans la începutul acestui an, după unul din „experimentele ei”.