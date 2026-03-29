Cum a reușit o femeie să își vândă casa cu 400.000 euro, fără să se mute din ea. Cu banii și-a ajutat fiul, fără să plătească taxe

Vânzarea nudei proprietăți înseamnă că o persoană își vinde locuința, dar își păstrează dreptul de a locui în ea. Foto: Getty Images

O femeie de 65 de ani a reușit să obțină 400.000 de euro din propria locuință, fără să fie nevoită să se mute, folosind o soluție mai puțin cunoscută: vânzare nudă proprietate. Cu banii obținuți, și-a ajutat fiul să își pună pe picioare propriul proiect, scrie Figaro.

Alice, fostă decoratoare în domeniul evenimentelor, s-a mutat în sudul Franței pentru a fi aproape de părinții săi. Împreună cu fratele ei, a construit o casă modernă în apropierea mării. După decesul părinților, a cumpărat partea fratelui și a devenit proprietara unică a imobilului.

La 65 de ani, a decis să valorifice casa, estimată la aproximativ 900.000 de euro, dar fără să renunțe la confortul de a locui în ea. A ales să vândă doar nuda proprietate, păstrând dreptul de a locui acolo pe viață.

Vânzarea nudei proprietăți înseamnă că o persoană își vinde locuința, dar își păstrează dreptul de a locui în ea pe tot parcursul vieții. Cumpărătorul devine proprietar în acte la momentul semnării, însă este un proprietar ”fără cheie”. El nu se poate muta în casă și nici nu o poate folosi până la decesul vânzătorului. Este, practic, o tranzacție cu efect amânat: vânzătorul primește banii (sau îngrijirea) acum și rămâne în casa lui, în timp ce noul proprietar cumpără la un preț mai mic, acceptând că va intra efectiv în posesia locuinței abia în viitor.

Tranzacția s-a concretizat în 2023, iar suma obținută – 400.000 de euro – i-a permis să își ajute fiul. La scurt timp după vânzare, i-a oferit acestuia 130.000 de euro, profitând de facilitățile fiscale care permit donații fără taxe în anumite limite.

Ulterior, împreună cu fiul și nora, a investit într-o proprietate agricolă din apropierea orașului Angoulême. Achiziția a inclus o casă, păduri și terenuri agricole, iar investiția totală s-a ridicat la 280.000 de euro. Pentru dezvoltarea proiectului, au fost planificate lucrări suplimentare de aproximativ 300.000 de euro.

Fiul ei, în vârstă de 31 de ani, intenționează să deschidă un centru de formare în agroecologie, dedicat celor care vor să dezvolte ferme sustenabile. Primele cursuri ar urma să înceapă în 2026.