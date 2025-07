Cutremur în Istanbul. Oamenii s-au panicat. Imagini cu medici surprinși de seism în timp ce operau

Un cutremur cu magnitudine 3,9 a fost resimțit la Istanbul marți și a provocat panică. Oamenii au postat pe rețelele sociale clipuri cu reacțiile din timpul seismului.

Cutremurul s-a resimțit la Istanbul în jurul orei 11:47.

Seismul s-a simțit și în Bursa și Yalova. Într-un comunicat al Agenției pentru Managementul Dezastrelor și Urgențelor (AFAD), epicentrul cutremurului a fost la Bursa Gemlik.

