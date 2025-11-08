„De ce mi-am tatuat pe corp numele mamelor tuturor foștilor mei iubiți”. Povestea femeii care spune că e „o lucrare de artă”

Găsirea acestor nume nu a fost o sarcină ușoară. Doisprezece dintre ele le-a obținut din memorie, din jurnalele proprii sau din profiluri de Facebook. Foto: hatsrichardson / Instagram

Artista britanică Harriet Richardson a devenit subiect de dezbatere pe rețelele sociale după ce și-a tatuat pe corp numele mamelor celor 14 foști iubiți. Proiectul, intitulat “Temporary” („Temporar”), este o lucrare de artă prin care Richardson explorează teme precum identitatea feminină, sexualitatea, dependența emoțională și relațiile de putere dintre bărbați și femei.

„Am fost foarte conștientă când am ales să nu folosesc numele bărbaților. Oamenii cu adevărat importanți pentru mine nu sunt ei, ci femeile care i-au crescut”, a declarat artista, potrivit The Independent.

Proiectul s-a născut în timpul festivalului de la Edinburgh Fringe, acolo unde Harriet a început să reflecteze la așa-numitul „complex Madonna–femeie ușoară”, care separă femeile „respective” de cele considerate „disponibile”. „M-am întrebat ce s-ar întâmpla dacă aceste două extreme ar fi aduse împreună. Așa am ales propriul meu corp ca simbol pentru una și figura maternă pentru cealaltă”, explică Richardson.

Tatuajul, realizat într-un salon din Liverpool, conține numele a 14 femei – mamele foștilor săi parteneri, de la primul iubit din adolescență până la cea mai recentă relație. Unele nume le-a reținut, pe altele le-a luat din social media, pentru altele a apelat la un detectiv privat.

„Nu am vrut să le cer voie foștilor. Ar fi însemnat să transform proiectul într-o colaborare. Este un act de sine, nu de aprobare”, spune artista.

Richardson a făcut public tatuajul la șase luni după ce l-a finalizat, declarând că inițial a vrut să-l păstreze doar pentru ea. „Este pentru mine. Punct. L-am gândit pentru mine și l-am făcut pentru mine.”

Lucrarea a stârnit reacții puternice, între admirație și revoltă. Mulți au numit-o „anti-feministă” sau „exhibiționistă”, în timp ce alții au văzut în gestul ei o revendicare a controlului asupra propriului corp. Harriet răspunde simplu: „Simt că îmi iau puterea înapoi. Nu există nimic mai feminist decât ca o femeie să facă o alegere despre propriul ei corp.”

Artista recunoaște că proiectul a fost inspirat și de o perioadă de celibat și introspecție. „E o limită pe care o impun acum. Nu pot avea o relație cu cineva care nu mă cunoaște cu adevărat. Tatuajul este o formă de auto-protecție.”

Harriet spune că nu regretă niciun moment decizia: „Poate regret unele relații, dar știu sigur că nu voi regreta niciodată tatuajul. Este cea mai onestă formă de artă pe care am făcut-o.”