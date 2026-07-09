De ce planul Volkswagen de a concedia 100.000 de oameni e aproape imposibil. Conducerea se reunește joi. Compania mai are patru soluții

4 minute de citit Publicat la 14:27 09 Iul 2026 Modificat la 14:35 09 Iul 2026

Conducerea gigantului auto german Volkswagen se reunește joi pentru a discuta planurile care ar putea duce la concedierea a 100.000 de angajați. FOTO: Hepta

Conducerea gigantului auto german Volkswagen se reunește joi pentru a discuta planurile care ar putea duce la concedierea a 100.000 de angajați, cea mai amplă restructurare din istoria industriei auto mondiale. Aprobarea acestui plan va fi greu de obținut însă, deoarece reprezentanții angajaților au o poziție puternică în consiliul de supraveghere, iar landul Saxonia Inferioară, acționar important al grupului, poate bloca decizii majore, scrie Euronews.

Planurile Volkswagen trece joi printr-un test important, în ziua în care structurile care controlează cel mai mare producător auto din Europa discută propunerile, iar angajații organizează proteste la uzine din întreaga Germanie.

Cel mai mare producător auto european este sub presiune din cauza tarifelor impuse de Statele Unite, a marjelor de profit mai mici pentru vehiculele electrice și, mai ales, a concurenței puternice din China, cea mai mare piață auto din lume.

Volkswagen, ale cărui 10 mărci includ Seat și Porsche, reduce deja 50.000 de locuri de muncă în Germania până în 2030, dintre care 35.000 la marca principală Volkswagen.

Aceste reduceri au fost convenite cu sindicatele la sfârșitul anului 2024, împreună cu promisiunea că fabricile din Germania nu vor fi închise cel puțin până la finalul deceniului.

Însă directorul general Oliver Blume analizează acum posibilitatea eliminării a 100.000 de locuri de muncă la nivel mondial, adică aproximativ 16% din forța de muncă globală a Volkswagen, precum și închiderea a trei fabrici Volkswagen din Germania și a unei uzine Audi, potrivit Manager Magazin, care citează surse din companie.

"Dacă aceste planuri s-ar materializa, ne-am opune cu toată forța", a declarat Christiane Benner, lidera puternicului sindicat IG Metall, într-un comunicat comun cu Daniela Cavallo, șefa consiliului angajaților Volkswagen.

IG Metall organizează joi proteste ale angajaților Volkswagen în fața fabricilor din întreaga țară, în timp ce conducerea companiei urmează să prezinte planurile de restructurare consiliului de supraveghere.

Ce se află pe masa discuțiilor

Întâlnirea de joi nu va duce, cel mai probabil, la o decizie imediată. Ea ar putea marca însă începutul unor luni de negocieri între conducere, sindicate și politicieni privind închiderea unor fabrici și noi reduceri de personal.

Potrivit relatărilor din presă, consiliul va discuta un plan amplu de restructurare care ar putea include închiderea a patru uzine din Germania, în Hanovra, Emden, Zwickau și fabrica Audi de la Neckarsulm, și eliminarea a până la 50.000 de locuri de muncă suplimentare.

Conducerea analizează și structura corporativă a Volkswagen și ar putea separa sau desprinde marca principală Volkswagen și divizia de componente, pentru a simplifica grupul.

În loc să închidă direct fabrici, Volkswagen ar putea muta producția unor modele destinate pieței chineze către uzine germane folosite sub capacitate, precum cea de la Zwickau, o idee propusă anterior de Blume.

O altă variantă ar fi ca anumite uzine să nu mai primească modele noi pentru producție, ceea ce ar duce treptat la oprirea activității, fără o închidere imediată.

Compania a sugerat, de asemenea, că fabricile folosite sub capacitate ar putea fi transformate, în timp, pentru producători din industria de apărare care caută să își extindă producția.

De ce va fi greu de obținut aprobarea

Consiliul de supraveghere este format, în mod normal, din 20 de membri, împărțiți în mod egal între reprezentanții acționarilor și cei ai angajaților.

În prezent, însă, reprezentanții angajaților dețin majoritatea, după demisia recentă a Susannei Wiegand, fosta șefă a companiei de apărare Renk.

Structura acționariatului Volkswagen complică, la rândul ei, orice restructurare. Landul Saxonia Inferioară, unde se află sediul companiei de la Wolfsburg și șase fabrici, deține o participație suficient de mare pentru a bloca decizii importante.

Dacă planurile vor fi aprobate în cele din urmă, forța de muncă globală a Volkswagen, de aproximativ 630.000 de angajați, ar fi redusă cu circa 15%.

O astfel de restructurare ar depăși programele anterioare de concedieri din industria auto, inclusiv reducerea cu aproape 50.000 de locuri de muncă făcută de General Motors în timpul falimentului din 2009.

Industria auto germană în ansamblu, inclusiv BMW, Mercedes-Benz și furnizorii acestora, a redus, de asemenea, locuri de muncă și a trecut prin restructurări, pe fondul cererii mai slabe și al concurenței tot mai mari.

De ce spune Volkswagen că trebuie să ia aceste decizii

Deși a refuzat să ofere detalii, un purtător de cuvânt al Volkswagen a declarat pentru AFP că grupul trebuie să își „îmbunătățească competitivitatea” și să aplice „o disciplină și mai riguroasă în privința costurilor și investițiilor”.

Blume a afirmat în repetate rânduri că situația este critică, spunându-le acționarilor, la începutul acestui an, că firma trebuie să se schimbe sau riscă să dispară.

„Modelul nostru de afaceri din ultimele decenii nu mai funcționează”, a spus el într-o scrisoare din martie, citată de AFP. Blume a invocat „condițiile regionale de piață, schimbările din politica comercială, cerințele de reglementare masive din diferite regiuni ale lumii și poziția noastră cu costuri ridicate, mai ales în Europa”.

Tarifele mai mari impuse anul trecut de Statele Unite pentru mașini și piese auto ar urma să coste Volkswagen 5 miliarde de euro pe an, echivalentul a 5,7 miliarde de dolari. Audi și Porsche sunt deosebit de expuse, deoarece niciuna dintre cele două mărci nu are fabrici în Statele Unite.

Grupul a pierdut teren și în China, unde concurența producătorilor locali a împins livrările Volkswagen la cel mai scăzut nivel din 2011.

„Mașinile vândute în China, unele dintre ele, sunt printre cele mai bune din lume”, a declarat pentru AFP Tu Le, fondatorul Sino Auto Insights. „Prăbușirea constructorilor germani a fost cu adevărat bruscă.”

Blume a susținut că Volkswagen trebuie să își folosească mai bine fabricile din Europa, avertizând în aprilie că producătorii chinezi construiesc uzine extrem de eficiente pe continent.

„Chinezii vin în Europa și construiesc, de asemenea, fabrici foarte eficiente”, a avertizat el în aprilie. „Nu putem concura cu uzine folosite sub capacitate.”

Capacitatea Volkswagen de a obține sprijin pentru schimbări atât de ample va determina, cel mai probabil, forma viitoare a celui mai mare producător auto din Europa.